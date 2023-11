Neues Hallenbad in Nördlingen: Deshalb wird Wasser in den Weiher geleitet

Plus Im Rieser Sportpark wird derzeit ein neues Hallenbad samt Sauna gebaut. Eine provisorische Leitung verwundert Spaziergänger. Für die Baustelle ist sie aber wichtig.

Der Rieser Sportpark war bis zur Großbaustelle ein beliebtes Ziel für Spaziergänger und Läufer. Viele drehen dort immer noch ihre Runden und mancher wundert sich über eine besondere Wasserleitung. Die führt von der Baustelle Hallenbad zum Weiher, Wasser strömt heraus. Was es damit auf sich hat, erklärt Stadtbaumeister Jürgen Eichelmann im Gespräch mit unserer Redaktion.

Den Weiher im Sportpark gibt es, seit dort unter anderem die Hermann-Keßler-Halle gebaut wurde. Alt-Oberbürgermeister Paul Kling erinnert sich, dass man das Gewässer damals angelegt habe, um das Grundwasser sowie das Oberflächenwasser von den großen Dächern der Gebäude im Sportpark aufzufangen. Als Badesee sei der Weiher nie gedacht gewesen, sagt Kling. Denn dafür hätte man ja die entsprechende Infrastruktur und Aufsicht gebraucht: "Die haben wir ja im Freibad auf der Marienhöhe".