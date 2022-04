Neues Hallenbad: Mut und Zuversicht sind gerade jetzt wichtig

Plus Explodierende Baukosten, steigende Preise: Die Vorzeichen für das neue Hallenbad in Nördlingen sind denkbar schlecht, meint RN-Redaktionsleiterin Martina Bachmann.

Es gab schon bessere Zeiten, um in Nördlingen ein neues Hallenbad zu bauen. Das zeigt auch der Blick ins benachbarte Aalen, wo für mehr als 50 Millionen Euro ein neues Kombibad entstehen soll.