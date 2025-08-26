Neues Leben für die Alte Bürg

Im Rahmen der KreAktivWerkstatt wurde darüber diskutiert, wie die Alte Bürg zu neuem Leben erweckt werden kann. Als erster Schritt wurde festgelegt, den „Förderverein Alte Bürg“ zu gründen. Dabei konnte die Nutzung der Gebäude von der Sankt Hippolyt Kapelle bis zum Grillpavillon und Spielplatz als Vorschlag geplant werden. Von einem Aroma und Heilpflanzenpark über Versuchsflächen mit ökologischer Anbauweise bis zur Holz–, Keramik– und Destillations-Werkstatt wurde gesprochen. In Gemeinschaftsprojekten können sich Interessierte einbringen. Alle Gebäude und das Umland könne den Bürgern bald wieder zur Verfügung stehen.

