Neurologische Praxis am Stift in Nördlingen ist geschlossen

Plus Dr. Harmut Meierkord hat den Mietvertrag gekündigt. Die Suche nach einem Nachfolger könnte schwierig werden.

Die neurologische Praxis von Dr. Hartmut Meierkord am Stiftungskrankenhaus Nördlingen ist Geschichte. Zum Ende des abgelaufenen Jahres beendete der aus Berlin stammende Mediziner nach elf Jahren seine Tätigkeit. Eine Nachfolgeregelung gibt es bisher nicht. Die Praxisräume waren in einem zum Krankenhaus gehörenden Gebäude untergebracht, die Meierkord angemietet hatte.

Der gKU-Vorstandsvorsitzende Jürgen Busse sagt, der Arzt habe ihn im vergangenen Herbst gebeten, das Mietverhältnis zum Jahresende zu beenden, weil er seine ärztliche Tätigkeit aufgeben wolle. Inzwischen sei die Stelle mit dem entsprechenden Kassensitz im Portal der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) ausgeschrieben. Busse rechnet jedoch nicht mit einer schnellen Neubesetzung. Die Patienten des Stiftungskrankenhauses, die neurologische Hilfe benötigten, würden weiterhin von Ärzten des Bezirkskrankenhauses Günzburg betreut, die mehrmals in der Woche vor Ort seien.