No future without change: Kutzschbach Partnertag 2025 im Zeichen von Veränderung und Innovation

Kürzlich luden Kutzschbach Electronic und Kutzschbach Innovations zum 23. Partnertag nach Nördlingen ein. Unter dem Motto „No future without change“ standen digitale Transformation, KI und der aktive Umgang mit Wandel im Fokus. Rund 150 Teilnehmende, darunter IT-Verantwortliche, Geschäftsführer und Technikinteressierte, nutzten die Gelegenheit zum Austausch über Trends und Technologien. Über 15 führende IT-Hersteller präsentierten ihre Lösungen in der begleitenden Ausstellung. Den Auftakt im Vortragsprogramm machte Dr. Valentin Schellhaas mit seiner Keynote „Führung in Zeiten von KI und was die Glücksforschung dazu sagt“. Der Experte für Purpose, Leadership und mentale Gesundheit zeigte, wie moderne Führung zwischen Technologie und Menschlichkeit gelingt. Am Nachmittag zeigte Alex Ulbricht, Strategic Lead Data & AI bei Fujitsu, in ihrer Keynote „Vom KI-Chaos zur Klarheit“ anhand praxisnaher Beispiele, wie Künstliche Intelligenz strategisch und verantwortungsvoll im Unternehmensalltag eingesetzt werden kann. Ein Höhepunkt war die Podiumsdiskussion, bei der sechs Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Recht und Beratung Anwendungsfelder, Herausforderungen und Rahmenbedingungen rund um den KI-Einsatz diskutierten. Im Anschluss stellten die Gastgeber mit AuxData.ai eine DSGVO-konforme KI-Plattform „Made in Germany“ vor, die speziell für mittelständische Unternehmen entwickelt wurde. Die Lösung ermöglicht als „KI-Universum für Ihr Unternehmen“ den kontrollierten, vorkonfigurierten Einsatz von über 50 aktuellen KI-Modellen in verschiedensten Anwendungsbereichen. AuxData.ai bietet Unternehmen die Möglichkeit, Prozesse zu automatisieren, internes Wissen strukturiert zugänglich zu machen und KI gezielt im Arbeitsalltag zu etablieren. Ergänzend informierte Christian Hinreiner über Fördermöglichkeiten zur finanziellen Unterstützung bei KI-Projekten. Die Fachausstellung und das abschließende Grillbuffet boten viel Raum für persönlichen Austausch und neue Impulse.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!