Noch ein Einbruch in Nördlinger Einfamilienhaus

Die Nördlinger Polizei meldet einen weiteren Einbruch in ein Haus im Karl-Brater-Weg. Der Sachschaden liegt bei 2500 Euro.

Nachdem die Polizei am Montag bereits einen Einbruch in ein Nördlinger Einfamilienhaus gemeldet hat, wird nun ein weiterer Fall bekannt. Zwischen Samstag, 18. Februar, 6.10 Uhr, und Montag, 20. Februar, 15 Uhr, ist in noch ein Haus im Karl-Brater-Weg eingebrochen worden, wie es im Polizeibericht heißt.

Die bislang unbekannte Person hebelte ein Fenster des Hauses auf und drang ein. Ob etwas entwendet wurde, konnte bislang noch nicht abschließend ermittelt werden. Der Täter oder die Täterin verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet dringend um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

Lesen Sie dazu auch