Nördlingen

vor 49 Min.

Noch ein Geschäft schließt: Ist Nördlingen in der Einzelhandels-Krise?

"Alles muss raus": Der Geschenke- und Dekorationsladen Lieblingsstück in Nördlingen hat nur noch bis zum 23. Dezember geöffnet.

Plus Nach zwei Buchhandlungen in der Nördlinger Innenstadt verkündet nun ein Dekorationsladen sein Aus. Im kommenden Jahr werden dafür Leerstände gefüllt.

Von Dominik Durner

Der Nördlinger Einzelhandel hat eine turbulente Woche hinter sich: Zunächst verkündete die Buchhandlung Osiander, dass sie das Geschäft in der Schrannenstraße nur noch bis 7. Januar fortführen werde, kurz darauf folgte Konkurrent Weltbild, die ebenfalls in der Schrannenstraße noch vor Weihnachten den Handel einstellen. Im Laufe der Woche teilte schließlich der Geschenke- und Dekorationsladen Lieblingsstück bei den Kornschrannen via Instagram mit, dass der Laden bald schließe.

