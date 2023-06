Nördligner kettet fremde Fahrräder fest und erpresst die Besitzer

Der Anlieger fordet von zwei Männern jeweils 20 Euro, damit er die Räder wieder herausgibt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Erpressung.

Ein 70-jähriger und ein 68-jähriger Mann haben am Samstag unabhängig voneinander ihre Fahrräder vor einem Anwesen in der Löpsinger Straße in Nördlingen abgesperrt. Als sie wieder zu ihren Rädern zurückkamen, mussten sie feststellen, dass diese durch einen Anwohner angekettet wurden. So berichtet es die Polizei. Dieser forderte nun jeweils 20 Euro von den Männern, damit er ihnen ihr Rad wieder herausgibt. Beide bezahlten und bekamen anschließend ihr Fahrrad wieder. Der Anwohner gab an, dass er das geforderte Geld spenden wolle. (AZ)