Nördlingen bekommt ein neues Café und einen Stadthofladen

Neuer Hofladen in der ehemaligen Nördlinger Metzgerei Bruckmeyer Am Montagnachmittag wird fleißig gearbeitet: Die ehemalige Metzgerei Bruckmeyer wird ein Stadthofladen.

Plus Im Nördlinger Einzelhandel und in der Gastronomie bewegt sich wieder etwas: Nördlingerinnen und Nördlinger können bald rund um die Uhr einkaufen.

An schönen Sommertagen hat Nördlingen fast etwas von einer italienischen Kleinstadt. Zumindest dann, wenn die Leute auf den Markt strömen oder durch die Innenstadt bummeln. So war zumindest der Eindruck eines Marktbesuchers, der am vergangenen Samstag in Nördlingen war. Er teilte seine Begeisterung mit Susanne Vierkorn vom Nördlinger Stadtmarketingverein: "Da muss man gar nicht mehr in den Urlaub fahren", sagte er zu Vierkorn. Laut der Geschäftsstellenleiterin lief es im Sommer bisher gut für den Nördlinger Handel. Für die Zeit zwischen Sommer und Herbst sind zwei Neueröffnungen geplant.

In Nördlingen kann man bald rund um die Uhr Einkaufen

Unter dem Motto "Regionale Vielfalt erleben" entsteht in der ehemaligen Metzgerei Bruckmeyer in der Hallgasse ein Stadthofladen. Christine Rudolph ist für die Vermarktung des Ladens zuständig und sagt, es sei geplant, Produkte verschiedener Hofläden aus der Region anzubieten: "Insgesamt haben wir sieben Lieferanten für den Laden gewinnen können." Geöffnet sein soll der Hofladen rund um die Uhr. "Mit einer Bankkarte können die Kunden den Laden betreten und dann eigenständig die Produkte scannen." Auch wenn nur Personen Zutritt erhalten, die über eine Bankkarte verfügen, soll der Laden videoüberwacht werden.

