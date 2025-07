Nördlingen entsendet Jugenddelegation nach Hiroshima

Anlässlich des 80. Gedenktages des Atombombenabwurfs auf Hiroshima entsendet die Stadt Nördlingen eine Delegation zur World Youth Peace Conference, organisiert von Mayors for Peace. Die internationale Friedenskonferenz bringt Delegationen aus über 16 Ländern zusammen – aus großen wie kleinen Städten – um gemeinsam ein Zeichen für Frieden, Völkerverständigung und nukleare Abrüstung zu setzen. Die Stadt Nördlingen wird durch zwei engagierte junge Menschen vertreten: Hannah Böhnle, Studentin an der Fachakademie für Sozialpädagogik Maria Stern und angehende Erzieherin, sowie Aurelius Gräser, Schüler am Theodor-Heuss-Gymnasium. Beide zeichnen sich nicht nur durch hervorragende schulische Leistungen aus, sondern auch durch ein bemerkenswertes soziales und politisches Engagement in der Stadtgesellschaft. Begleitet wird die Jugenddelegation von Gudrun Gebert-Löfflad, der zweiten stellvertretenden Bürgermeisterin der Stadt Nördlingen. Die Teilnahme an der Konferenz bietet den Jugendlichen die Möglichkeit, an internationalen Diskussionen und Veranstaltungen teilzunehmen, neue Perspektiven kennenzulernen und im direkten Austausch mit Gleichaltrigen aus aller Welt gemeinsame Visionen für eine friedliche Zukunft zu entwickeln. Nach ihrer Rückkehr werden die Teilnehmenden ihre Eindrücke und Erfahrungen mit nach Nördlingen bringen und sie durch verschiedene Projekte in die Stadtgesellschaft einbringen. Mit ihrer Teilnahme setzt Nördlingen ein klares Zeichen: für Dialog, für Frieden – und für eine junge Generation, die sich aktiv für eine bessere Welt einsetzt. Foto von links: Oberbürgermeister David Wittner, Hannah Böhnle, Aurelius Gräser, Gudrun Gebert-Löfflad | Foto: Emmerling

