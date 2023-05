Nördlingen feiert seine Berghütte und die DAV-Familie

Vor 125 Jahren wird die Nördlinger Hütte im Karwendel eröffnet. Der Bau ist bedeutend. Die Grußwortredner schwelgen bei der Jubiläumsfeier in Erinnerungen.

Ein "Stern“ stand im Mittelpunkt eines Jubiläums. Vor 125 Jahren wurde die Nördlinger Hütte oberhalb der Gemeinde Reith in der Olympiaregion Seefeld von der DAV Sektion Nördlingen eröffnet und dieses runde Jubiläum wurde mit einem Festakt und vielen Gästen im evangelischen Gemeindezentrum St. Georg gefeiert. "Der Stern im Karwendel“ wird die auf 2238 Meter höchstgelegene Schutzhütte im Karwendelgebirge betitelt und die Grußwortredner kamen bei Wandererinnerungen, Gedanken an Sonnenauf- und Sonnenuntergänge, die sagenhaften Hüttenabende oder die leckere Verköstigung durch die Hüttenwirte ins Schwärmen.

125 Jahre Nördlinger Hütte gefeiert

Da ging es Oberbürgermeister David Wittner ganz ähnlich. Nach der Begrüßung durch Vorsitzende Sabine Flügel richtete er zunächst seinen Dank an das Akkordeonorchester der Rieser Musikschule unter Leitung von Wladimir Dederer mit dem "Stabenlied“. Wenn die Woche schon mit einer Absage begann, erinnerte der OB leidvoll, erfreuten ihn umso mehr diese Klänge.

Die atemberaubende Landschaft und Gastfreundlichkeit habe der OB schon oft erlebt und zeichneten die Nördlinger Hütte aus. Wittner dankte der DAV-Familie, die sich für Hütte, deren nachhaltige Bewirtschaftung und den Schutz der Natur einsetzen würden. An den Hüttenwirt Tobias Müller – er musste wegen eines Bauprojekts mit Studenten der TU München bereits auf die Hütte reisen – schickte er Grüße und löste mit der Übergabe einer großen Stadtansicht Nördlingens ein Versprechen ein.

Bau der Hütte ist Grundstein für den Bergtourismus vor 125 Jahren

Wittners Amtskollege Dominik Hiltpolt aus Reith war mit einer Delegation am Freitag eigens nach Nördlingen angereist. Für ihn sei die Nördlinger Hütte die schönste Hütte in Tirol. Aus heutiger Sicht kaum vorstellbar seien die Strapazen beim Bau der Hütte vor 125 Jahren gewesen. Doch Hiltpolt schilderte, dass damit der Grundstein für den Bergtourismus in der Region gelegt wurde. Er freue sich auf den zweiten Teil der Jubiläumsfeier am Samstag, 12. August, in seiner Heimatgemeinde Reith.

Große Feier zum 125-jährigen Jubiläum der Nördlinger Hütte. Foto: Peter Tippl

Eine Visitenkarte der Sektion Nördlingen sei diese Hütte, führte DAV-Präsident Roland Stierle an. Die 323 Hütten des DAV machen Arbeit und Freude. In seiner Festrede ging Stierle auf den allgemeinen Hüttenbau ab den 1870er Jahren ein, dass gemeinsam mit dem österreichischen Alpenverein 600 Hütten und 40.000 Kilometer Wege zu erhalten sind, dass jährlich etwa 900.000 Übernachtungen auf DAV-Hütten stattfinden und sich der DAV den Herausforderungen von Müll in den Bergen, überhandnehmendem Tourismus, Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Umweltschutz stellen werde.

Für die Partnersektion aus Donauwörth, die Partnerschaft besteht seit 25 Jahren, überbrachte Claudia Reichenbacher die Grüße mit Dank für ein unkompliziertes Miteinander. "Die Hütte ist ein Logenplatz im Karwendel für ganz großes Kino“ charakterisierte sie. Seit vier Jahren besteht mit der Sektion Dillingen eine Partnerschaft, wofür Vorsitzender Sebastijan Lokar dankte. Die Begeisterung für die Berge verbindet, stellte er fest.

Maria Michler seit 25 Jahren für den DAV tätig

Die Übergabe der Stadtansicht für die Nördlinger Hütte verknüpfte OB Wittner mit der Ehrung von Maria Michler. Seit 25 Jahren ist Michler im DAV ehrenamtlich tätig, zuerst als Jugendleiterin und seit einiger Zeit als Ausbildungsleiterin, wofür ihr die Ehrennadel der Stadt Nördlingen überreicht wurde.

Maria Michler wurde für ihren ehrenamtlichen Einsatz geehrt. Foto: Peter Tippl

Den offiziellen Grußworten und Festrede des DAV Präsidenten Stierle schloss sich ein Filmbeitrag, Bildershow und Geburtstagsständchen sowie lockere Gespräche an.

Weitere Feierlichkeiten zum Jubiläum sind am Sonntag, 16. Juli, eine Geburtstagsparty im Vereinsheim am Stegmühlweg mit sportlichen Aktivitäten und fröhlicher Unterhaltung. Am Samstag, 12. August, ist der Festakt in Reith bei Seefeld mit Wanderung zur Hütte und am darauffolgenden Sonntag, 13. August, findet ein ökumenischer Berggottesdienst statt. Am Samstag, 16. September, und Sonntag, 17. September, wird in der Nördlinger Hütte an frühere Zeiten erinnert und am Montag, 2. Oktober, gibt es einen Spieleabend in der Hütte. Abgeschlossen wird das Jubiläumsjahr am Freitag, 10. November, ab 19 Uhr beim Wallfahrtswirt in Wemding mit einem musikalischen Unterhaltungsabend.