Nördlingen ist Teil eines weltumspannenden Kunstprojektes

Michael Jones McKean lehrt an der Virigina Commonwealth University. Er arbeitet an einem Projekt, das zwölf Orte auf der Welt umfasst. Welche Rolle das Ries spielt.

Warum gerade Nördlingen? Es ist diese eine Frage, die sich förmlich aufdrängt, wenn man zum ersten Mal von Michael Jones McKean und seinem Projekt hört. Denn irgendwie liegt es nicht ganz so nahe, dass ein Künstler, der an einer amerikanischen Universität lehrt, ausgerechnet eine kleine Stadt in Nordschwaben, in Bayern, ja in Deutschland für ein weltumspannendes Projekt auswählt. Doch genau das hat McKean getan. Und vielleicht gibt es deshalb in Nördlingen bald ein außergewöhnliches Kunstwerk zu sehen und zu hören.

Diese ungewöhnliche Geschichte beginnt mit dem Geburtsort des Künstlers: McKean erblickte 1976 das Licht der Welt auf dem Atoll Chuuk, das wiederum zu den Föderierten Staaten von Mikronesien gehört. Ganz grob gesagt liegen die nordöstlich von Australien. Mittlerweile lebt der Künstler in den USA - er lehrt an der Virginia Commonwealth University - und in Frankreich. McKeans Großprojekt heißt "Twelve Earths", was übersetzt zwölf Erden bedeutet und auf Deutsch weitaus schnöder klingt als auf Englisch. Dabei beschäftigt er sich mit zwölf Orten auf unserem Planeten, die sich, würde man sie verbinden, auf einer Linie befinden, die die Erdkugel umschließt. Einer dieser Orte ist die Atacama-Wüste in Chile, die als trockenster Ort der Welt gilt. Ein anderer liegt in Polen, wo es laut McKean den ältesten Wald Europas gibt. Und dann ist da noch Nördlingen.

Michael Jones McKean war schon fünf Mal in Nördlingen

Schon fünf Mal hat McKean die Stadt und den Rieskrater seit 2019 besucht, hat die Eindrücke wahrlich aufgesogen. Auf Nördlingen gestoßen ist er, weil er sich mit Meteoritenkratern beschäftigt hat. Sie faszinieren ihn, weil sie in gewisser Weise eine Berührung zwischen dem All und der Erde darstellen. Dass der Rieskrater nahezu rund ist, dass die Stadt über eine intakte runde Stadtmauer verfügt und eben auch rund angelegt ist, kommt für ihn obendrauf. Zudem sei Nördlingen der einzige Ort von den zwölf ausgewählten, an denen Menschen leben, was wiederum auch noch über Jahrhunderte dokumentiert sei, erklärt McKean.

Im vergangenen Jahr besuchte der Künstler das Stadtarchiv, um in die lange Geschichte der Stadt einzutauchen. Stadtarchivar Dr. Johannes Moosdiele-Hitzler zeigte McKean eine alte Karte von Nördlingen. Der Gast interessierte sich zudem für Musik, die in Nördlingen geschrieben wurde. Die ehemaligen Kantoren der Sankt Georgskirche haben Kompositionen hinterlassen, die Notenblätter werden im Stadtarchiv aufbewahrt. "Ich habe ihm die Noten gezeigt. Zudem sind wir um die Stadt gelaufen", berichtet Moosdiele-Hitzler.

McKean will ein besonderes Klavier schaffen

Auf einer Tour durch die Stadt hörte McKean Musik, genauer gesagt Musikunterricht. Diese Hörkulisse inspirierte ihn zum Kunstwerk über und vielleicht auch für Nördlingen, an dem er derzeit arbeitet: ein Klavier, dessen Tastatur aus Suevitsteinen gefertigt ist. Gerade arbeite er an einem Modell, erzählt McKean, noch klappe es mit dem Suevit nicht ganz so gut - zu brüchig ist der Schwabenstein. Doch er arbeite an einer Lösung. So, wie sich All und Erde beim Meteoriteneinschlag berührt haben, so soll der Finger des Spielers die Suevittasten des Klaviers berühren, wenn er eine Komposition aus Nördlingen darauf spielt. Denn funktionieren soll das besondere Instrument, wie McKean betont: "I want it to work - Ich will, dass es funktioniert."

Natürlich ist der Künstler bei seinen Besuchen schon mal auf den Kirchturm Daniel gestiegen, das Wahrzeichen Nördlingens. Dort oben sei der Horizont ein wenig anders, als an allen anderen Stellen der Welt, berichtet er - und klingt ein wenig verwundert: Man sehe nicht in die Ferne, sondern den Riesrand. Vielleicht hat das manchen Nördlinger in der Vergangenheit davon abgehalten, sein Glück woanders als in seiner geliebten Heimatstadt zu suchen.