Nördlingen nimmt deutlich mehr Gewerbesteuer ein

Plus Das Haushaltsjahr der Stadt Nördlingen verläuft wieder deutlich positiver als erwartet. Die Mehreinnahmen betragen mehrere Millionen Euro. Eine Stadträtin plädiert mit Blick auf Varta für weniger Euphorie.

Finanziell läuft es für die Stadt Nördlingen auch in diesem Jahr besser als erwartet. Das hat Stadtkämmerer Bernhard Kugler im Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates betont. Er begründete dies vorrangig mit erheblichen Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt. Vor allem bei der Gewerbesteuer könne mit einem satten Plus gerechnet werden. Statt der im Haushalt angesetzten 19 Millionen Euro an Einnahmen werden es Kugler zufolge am Jahresende wohl 22,5 Millionen Euro sein. Auch der Einkommensteueranteil steige um rund eine halbe Million Euro. Zudem erwarte er einen Anstieg der Grunderwerbssteuer um 317.000 auf 1,08 Millionen Euro. "Trotz gestiegener Baupreise konnten wir in den Baugebieten viele Plätze verkaufen", erklärte der Kämmerer die Entwicklung.

