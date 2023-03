Nördlingen

Nördlingen plant Cittaslow-Gartenparty innerhalb der Stadtmauer

2018 wurde das Cittaslow-Festival in Nördlingen zum letzten Mal gefeiert. In diesem Jahr soll es eine Cittaslow-Gartenparty geben.

Plus Das Cittaslow-Festival zog 2018 Tausende Besucher in die Nördlinger Innenstadt. Jetzt wird an einem neuen Konzept gearbeitet. Im August soll die Party steigen.

Von Martina Bachmann

Wie schön war das, an einem herrlichen Sommerabend unter dem bunt illuminierten Schirm auf dem Nördlinger Marktplatz zu sitzen. Tausende Besucher zog das Cittaslow-Festival in der Vergangenheit ins Ries, es gab leckeres Essen, etwas Feines zu trinken, Kabarett oder gute Musik. Das Festival fand in einem dreijährigen Rhythmus statt, 2021 musste es wegen der Coronapandemie ausfallen. Stattdessen wurden die Cittaslow-Nights in der Löpsinger Straße angeboten. In diesem Jahr soll es eine neue Cittaslow-Veranstaltung geben, wie Oberbürgermeister David Wittner kürzlich ankündigte.

