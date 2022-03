Nördlingen

Quellen liefern noch weniger Trinkwasser für Nördlingen

Plus Die Stadtwerke müssen immer mehr Wasser für die Nördlinger zukaufen. Das liegt an den Ederheimer Quellen. Wie jetzt gegengesteuert werden soll.

Von Bernd Schied

Die Nördlinger Trinkwasserquellen nahe der Ederheimer Talmühle sprudeln nicht mehr so, wie es sich die Stadt wünschen würde. Die „Quellschüttungen“ – das ist die Menge an Wasser, die innerhalb einer Sekunde aus der Quelle austritt – gehen kontinuierlich zurück. Dies liegt in erster Linie an den Auswirkungen des Klimawandels – immer trockenere Sommer, weniger Regen im Herbst und Winter. „Die gewonnenen Mengen sind inzwischen unerfreulich wenig“, sagte ein angesichts dieser Entwicklung besorgter Oberbürgermeister in der Sitzung des Werkausschusses des Stadtrates, der für die Belange der Stadtwerke zuständig ist.

