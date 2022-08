Nördlingen startet Veranstaltungsreihe zum Welt-Alzheimertag

Zwischen dem 22. September und dem 21. Oktober soll die Erkrankung wieder verstärkt öffentlich gemacht werden. Vorträge und Veranstaltungen sind geplant.

Weltweit sind etwa 55 Millionen Menschen von Demenz-Erkrankung betroffen. Im Jahr 2014 hat die Stadt Nördlingen auf Initiative der Diakonisches Werk Donau-Ries eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, um die Krankheit mehr in den öffentlichen Blickpunkt zu rücken. Sie findet in diesem Jahr im Zeitraum 22. September bis 21. Oktober statt.

Vorträge, gesellige Nachmittage und Informationsveranstaltungen sollen für Betroffene und für Angehörige von Betroffenen Gelegenheit bieten, sich aus erster Hand zu informieren, manchmal aber auch einige Stunden unbeschwert zu genießen. In diesem Jahr beginnt die Veranstaltungsreihe "Nördlingen verbindet" am Donnerstag, 22. September, um 15 Uhr mit dem Gottesdienst für Senioren in der Spitalkirche. Das Evangelisch-Lutherische Dekanat Nördlingen, die Diakonie Donau-Ries und der Gerontopsychiatrische Dienst mit Helga Eger-Geiger und Caroline Erhardt laden zum Gottesdienst in einfacher Sprache und mit kurzer, symbolhafter Ansprache von Diakon Michael Jahnz ein.

Kommissar Peter Kremer kommt ins Klösterle

Am Dienstag, 27. September, steht Krimikommissar Peter Kremer, besser bekannt aus der Kriminalserie "Siska" auf der Bühne im Stadtsaal Klösterle. "Gemeinsam ist Alzheimer schöner", ein Stück von Peter Turrini, über eine große Liebe, die in die Jahre gekommen ist. Ein Stück über das Vergessen, ein Stück voller Elan und Vitalität, dass die Krankheit "Alzheimer" thematisiert.

In der darauffolgenden Woche findet der "Stadtspaziergang mit Alt-Oberbürgermeister Hermann Faul" am Dienstag, 4. Oktober, um 14 Uhr statt.

Am Mittwoch, 5. Oktober, bietet sich um 15 Uhr die seltene Gelegenheit, den "besten Freund des Menschen" erleben zu dürfen. Eine Pädagogin der Liselotte-Nold-Schule stellt ihre Hündin Mira, einen ausgebildeten Therapiehund, vor. So wird von durchweg positiven Erfahrungen, die Tiere auf Betroffene und deren Angehörige machen, berichtet.

Beim Fahrsicherheitstraining für Senioren besteht die Gelegenheit, sich unter Anleitung einem Fahrsicherheitsparcours zu stellen. Das Fahrsicherheitstraining findet jeweils auf der Kaiserwiese am Samstag, 8. Oktober, und am Samstag, 22. Oktober, von 11 bis 14.30 Uhr statt. Es ist mit dem eigenen Pkw zu absolvieren.

Hausgeschichten und Wohlfühlfrühstück sind beliebte Programmpunkte

Ein "Renner" sind laut Stadt stets die Vorträge von Archivar Wilfried Sponsel. Der sich dann bereits im Ruhestand befindliche Archivar berichtet mit vielen Bildern, wie sich unsere Stadt im Laufe der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte verändert hat. Der diesjährige Vortrag "Hausgeschichten" findet am Dienstag, 11. Oktober, in der Alten Schranne statt.

Nach den äußerst positiven Rückmeldungen freuen sich sicher viele Interessierte wieder auf das "Wohlfühlfrühstück" im Atrium des Altenheim St. Vinzenz. Am Freitag, 21. Oktober, um 9 Uhr zeigt Mechthild Laforet, Klangmassage-Praktikerin und Lehrerin der Liselotte-Nold-Schule, was für wohltuende Empfindungen die Klangschalen auslösen.

Der Vortrag "Es geht um den Kopf – Vorstellung der Gedächtnissprechstunde" mit Dr. med. Jan Häckert, Geschäftsführender Oberarzt des Gedächtnis- und Therapiezentrums am Bezirkskrankenhaus Augsburg, am Donnerstag, 29. September, um 19 Uhr in der Aula der Liselotte-Nold-Schule rundet das Programm weiter ab.

In einem Ganztagesseminar zeigt Anita Straub in Praxisbeispielen auf, wie eine wertschätzende Kommunikation und ein bedürfnisorientierter Umgang im Alltag bei Menschen mit Demenz gelingen kann. Dieses Tagesseminar findet am Samstag, 15. Oktober, von 10 bis 16.30 Uhr im Gewölbe des Rathauses statt. Hierzu ist eine vorherige telefonische Anmeldung ebenso erforderlich wie beim Wohlfühlfrühstück am Freitag, 21. Oktober. Ein ausführlicher Flyer ist bei den teilnehmenden Institutionen, bei der Tourist-Information der Stadt Nördlingen und an vielen weiteren öffentlichen Stellen erhältlich. Auch im Internet unter www.noerdlingen.de ist das Programm abrufbar.