Nördlingen weiht seinen neuen Gerd-Müller-Platz ein

Der Gerd-Müller-Platz ist fertig: Der OB freut sich, dass die Statue einen würdigen Standort hat, Witwe Uschi Müller findet es "sensationell" und hat eine Kritik.

Uschi Müller wollte schon mal gucken: Mehrfach hob sie das rot-weiße Tuch an, um auf das Schild zu spitzeln. Aber erst um 15.59 Uhr enthüllten sie und Oberbürgermeister David Wittner das Schild "Gerd-Müller-Platz", mit dem Zusatz Gerhard "Gerd" (im Ries "Hadde") Müller". Damit wurde der Platz offiziell eingeweiht. Als Gerd Müller am 15. August 2021 starb, hätte wohl kaum jemand gedacht, dass sich das letztlich auf die Kreuzung Bergerstraße/Herrengasse in der Nördlinger Altstadt auswirken würde. Doch nach dem Standort-Hin-und-Her und monatelanger Baustelle ist die Stadt um eine neue Attraktion reicher.

Mehrere hundert Besucherinnen und Besucher waren gekommen, um dabei zu sein, wenn ein Platz nach dem wohl berühmteste Sohn der Stadt benannt wird. Vor einem Jahr kam die große Politik- und Sportprominenz nach Nördlingen, jetzt waren es größtenteils die Rieser Politiker und Weggefährten Müllers, die sich den Festakt ansahen.

Gerd-Müller-Platz in Nördlingen hat 1,1 Millionen Euro gekostet

OB Wittner freute sich, dass viele Menschen zusammengekommen seien, um zu feiern – zu feiern, dass die Statue ihren "würdigen und vielleicht auch endgültigen Standort gefunden hat". Zudem, dass eine unscheinbare Kreuzung städtebaulich deutlich aufgewertet worden sei und eine große, lästige Baustelle ihr Ende gefunden habe. Es habe viele Sitzungen benötigt, damit dieser Platz nun so zustande gekommen sei: "Das Ergebnis darf sich sehen lassen."

Rund 1,1 Millionen Euro hat die Stadt in den Platz und den Untergrund investiert, rund 400.000 Euro wurden gefördert. Für die Schülerinnen und Schüler bedeute dieser Platz einen sichereren Schulweg, einen Aufenthaltsort, mit der Entsiegelung sei es aber auch ein klimagerechter Ort, so Wittner. Der Fixpunkt sei aber die Gerd-Müller-Statue.

Früher gab es auf dem Platz Gerd-Müller-Platz schon einmal eine Grünfläche

Geplant wurde der neue Platz unter anderem von Stadtbaumeister Jürgen Eichelmann, der schilderte, dass es laut alten Fotos an dieser Stelle um 1900 schon einmal eine Grünfläche gab. Das war Anlass für ihn, die Gestaltung in der heutigen Form aufzugreifen. Das Grün solle einen Kontrast zum Pflaster bilden. Eichelmann zeigte sich aber auch stolz und dankbar, dass die Platzgestaltung innerhalb der Stadtverwaltung umgesetzt wurde – schließlich hätte man auch eine externe Machbarkeitsstudie mit weiterem bürokratischem Aufwand erstellen lassen können. Eichelmann hofft, dass der neue Platz die Anwohnerinnen und Anwohner für die Bauarbeiten entschädigt.

Der Platz soll, wenn es nach dem früheren Weggefährten Müllers, Helmut Wurm, geht, einer für die "Ewigkeit" sein und ähnlich berühmt werden, wie der Torjäger selbst. Wurm blickte noch einmal auf Müllers sportlichen Werdegang zurück, der sich auch im gerade erst erschienenen Buch von Michael Bast und Wilfried Sponsel wiederfindet. Sponsel schilderte, dass es viele Bücher zu Gerd Müller gibt, aber keines über ihn und seine Heimat. Aber der frühere Nördlinger Stadtarchivar blickte auch historisch zurück, berichtete, dass es früher in Nördlingen rund 20 Plätze gab. Diese dienten auch dem sozialen Austausch – den brauche jede Stadt. Mit dem neuen Platz sei Nördlingen nun um einen solchen Ort reicher.

Uschi Müller gefällt der neue Gerd-Müller-Platz in Nördlingen

Dieser Standort sei die beste Variante, nah am Geburtshaus sowie dem späteren Wohnhaus Müllers, nicht weit entfernt von dem Ort, wo Gerd Müller gekickt habe. Sponsel und Bast überreichten Witwe Uschi Müller ein Exemplar des Buches. Es war nicht das einzige Präsent, das Uschi Müller entgegennahm. 1999 kürten die Firma Eisenfischer und die Rieser Nachrichten den Rieser Sportler des Jahrhunderts. Eine Jury und die Leserinnen und Leser der Rieser Nachrichten stimmten ab und wählten mehrheitlich Gerd Müller - die Trophäe konnte der Torjäger aber nie selbst entgegennehmen. Uschi Müller nahm sie nun von Firmenvertreter Siegbert Mielich und dem früheren RN-Sportredakteur Robert Milde entgegen.

Schließlich wurde das Schild unter einem Countdown des Publikums enthüllt. Gegenüber unserer Redaktion sagte Uschi Müller, dass sie den Platz in Gänze gar nicht sehen könne vor lauter Menschen. Dennoch: Er sei "sensationell", schöner hätte die Stadt das nicht machen können. Nur mit einem war Uschi Müller nicht zufrieden – der Frisur an der Statue Gerd Müllers: "Wenn ich das nächste Mal nach Nördlingen komme, bringe ich ihm eine Mütze mit."

Info: Die Rieser Nachrichten haben den neuen Platz in einer 360°-Grad-Tour festgehalten. Dabei können Sie sich durch den Platz klicken, ihn mit früheren Fotos vergleichen und sich Hintergründe von Stadtbaumeister Jürgen Eichelmann erklären lassen: