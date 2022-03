Nördlingen

18:00 Uhr

Nördlingen will Feuerwehrauto an die Ukraine spenden – und darf nicht?

Dieses Feuerwehrauto wurde bislang von der Freiwilligen Feuerwehr Baldingen genutzt. Die hat nun ein neues Löschfahrzeug, die Stadt Nördlingen will das alte an die Ukraine spenden.

Plus Nördlingen will ein ausrangiertes Fahrzeug in die Ukraine schicken. Das Landratsamt hält das nicht für rechtmäßig. Das Innenministerium ist da anderer Ansicht.

Von Martina Bachmann

Vor rund zwei Wochen hat die Freiwillige Feuerwehr des Nördlinger Stadtteils Baldingen ein neues Löschfahrzeug bekommen. Das alte Tanklastfahrzeug, das bis dahin im Einsatz war, wird seither nicht mehr benötigt. Genau dieses Fahrzeug würde die Stadt Nördlingen gerne an die Ukraine spenden – doch das scheint am Donnerstag nicht möglich. Seinen Ärger darüber konnte Oberbürgermeister David Wittner bei der Stadtratssitzung am Abend nur mühsam unterdrücken.

