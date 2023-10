Nördlingen wird im München-Tatort zum "Zwiebelkaff"

Plus Wieder einmal spielt das Ries eine zentrale Rolle im München-Tatort. Doch warum kommt die Zwiebelkönigin ausgerechnet aus Nördlingen?

Nördlingen ist Zwiebel-Land – diese Botschaft sendete der Tatort aus München am Sonntagabend. Produktköniginnen zeigen, wofür ihre Region steht: Aichach für den Spargel und Nördlingen eben für die Zwiebel. Wer kennt sie nicht, die Zwiebeltürmchen der Nördlinger Stadtmauer oder die Geschichte, wie eine Zwiebel die Stadt Nördlingen rettete. Nein, das ist natürlich Schmarrn. Aber wieder einmal hat das Ries im Tatort eine wichtige Rolle – auch wenn Nördlingen dabei nicht ganz so gut wegkommt.

Annelie die II., verkörpert von Daria Vivien Wolf, zeigt sich im München-Tatort als vielschichtige Akteurin: Denn zunächst mal tritt die Zwiebelkönigin als Polizeischülerin auf, die im Overall gleich mal den Tatort untersucht und die Ermittler Ivo Batic und Franz Leitmayr unterstützt. Mei, ein wenig tollpatschig, als sie die Tatwaffe direkt mal anfasst. Aber unter der Schale wieder eine Überraschung: Kann sie doch ein wenig Bulgarisch, dank der Erntehelfer, die sicherlich in erster Linie Zwiebeln aus dem Rieser Boden klauben. Kein Wunder, dass sogar eine Zwiebel-Genossenschaft hier ansässig sein soll.