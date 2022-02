Nördlingen

Nördlingen zeigt sich solidarisch mit der Ukraine: "Dieser Konflikt geht uns alle an"

Rund 150 Menschen kamen in Nördlingen zusammen, um sich solidarisch mit der Ukraine zu zeigen.

Plus Rund 150 Personen kommen auf den Nördlinger Marktplatz, um Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Während manche Waffen fordern, zeigt sich OB Wittner ernüchtert.

Rund 1450 Kilometer von Nördlingen entfernt, dringt die russische Armee weiter in die ukrainische Hauptstadt Kiew vor. Helfen können die Menschen im Ries nicht - aber sie zeigen sich solidarisch mit den Bürgerinnen und Bürgern in der Ukraine. Rund 150 Menschen haben sich am Freitagabend dafür auf dem Marktplatz zusammengefunden.

