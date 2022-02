Nördlingen

06:00 Uhr

Nördlingens Oberbürgermeister schreibt offenen Brief an "Spaziergänger"

Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner hat sich mit einem offenen Brief an die sogenannten Spaziergänger gewandt.

Plus Zweimal pro Woche laufen die Corona-Demonstranten durch Nördlingen. Zu Beginn waren es stille Märsche. Nun sind die Protestler laut - zum Ärger der Anwohner.

Von Martina Bachmann

Mit einem offenen Brief hat Oberbürgermeister David Wittner auf die sogenannten "Spaziergänge" in Nördlingen reagiert. Die finden bekanntlich montags und freitags am Abend statt. Mittlerweile laufen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht mehr still durch die Stadt - Trillerpfeifen sind jetzt regelmäßig abends in Nördlingen zu hören. Und das stört viele Anwohnerinnen und Anwohner.

