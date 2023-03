Nördlingens Zukunft hängt nicht an einem Unternehmen

Plus Es ist erstaunlich: Obwohl im Rieser Sportpark das teuerste Projekt in der Geschichte der Stadt gebaut wird, sind keine neuen Kredite notwendig.

Das scheint nicht zusammenzupassen: Im Rieser Sportpark wird beim Spatenstich des neuen Hallenbades samt Sauna betont, dass dieser Bau das teuerste Projekt in der Geschichte der Stadt ist. Und dann muss Nördlingen 2023 keinen einzigen Euro neue Schulden aufnehmen. Hat der eine Stadtrat etwa recht, der einmal läppisch meinte, wenn sich die Finanzen der Stadt so weiterentwickeln, dann zahle man das Bad vom Girokonto?

Nein, sicher nicht. Obwohl die Stadt alleine in diesem Jahr Steuereinnahmen in Höhe von rund 43 Millionen Euro und mehr erwarten kann, bleibt das Bad samt Sauna, das nach aktuellem Stand rund 32,1 Millionen Euro netto kostet, ein finanzieller Kraftakt. Zu viel muss die Stadt in anderen Bereichen leisten: Kinderbetreuung, Sankt Georg, Radwege, Gerd-Müller-Platz, Kreisumlage - um hier nur wenige Stichworte zu nennen. Und wer weiß, was der Bundesregierung demnächst noch einfällt, was die Stadt dann wieder stemmen muss. Sicherlich müssen viele wünschenswerte Projekte - etwa ein neues Feuerwehrgerätehaus oder ein schönes Stadtarchiv - hintanstehen, damit jetzt erst einmal das Bad gebaut werden kann.

Hallenbad überfordert Nördlingen finanziell nicht

Es ist zumindest nach aktuellem Stand aber auch nicht so, dass das neue Hallenbad samt Sauna die Stadt finanziell überfordert. Denn die im Investitionsprogramm angepeilten neuen Schulden von mehr als 17 Millionen Euro im Jahr 2024 sind lediglich dann nötig, wenn der "worst case" eintritt, sich die Finanzen der Stadt also nicht wie in den vergangenen Jahren besser entwickeln, als geplant. Kämmerer Bernhard Kugler ist beim Etat stets vorsichtig. Positive Überraschungen sind schließlich auch besser als negative.

Eine solche hat Donauwörth zuletzt erlebt: Wegen einer internen Veränderung zahlt Airbus in den kommenden Jahren deutlich weniger Gewerbesteuer. Nördlingen ist viel breiter aufgestellt, den einen großen Gewerbesteuerzahler gibt es im Ries nicht. Wer also dieses Beispiel bemüht, um auf Risiken bei der Finanzierung des Hallenbades hinzuweisen, vergleicht Äpfel mit Birnen und schürt Ängste, die unbegründet sind.

