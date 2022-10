Nördlingen

18:00 Uhr

Deshalb sind die Zebrastreifen in der Nördlinger Altstadt weg

Plus Innerhalb der Stadtmauer gab es vor wenigen Wochen zahlreiche Baustellen, der Straßenbelag wurde erneuert. Die Zebrastreifen wurden aber nicht wieder aufgemalt.

Es ist noch gar nicht lange her, da haben zahlreiche Baustellen in der Nördlinger Altstadt die Nerven von Auto- und Lastwagenfahrern arg strapaziert. Gerade in den Nachmittagsstunden gab es Probleme, insbesondere vor den Toren. Grund waren die Baustellen innerhalb der Mauer. Gleich an mehreren Stellen wurde der Straßenbelag erneuert, unter anderem an der Ecke Drehergasse/Deininger Straße/Bei den Kornschrannen. Nun sind die Baustellen mittlerweile wieder beendet, der Verkehr fließt an diesen Stellen. Doch vielen Nördlingern fällt auf: Die Zebrastreifen sind weg.

