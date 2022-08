Nördlinger Angels verkünden Neuzugang

Plus Die Angels verkünden Neuzugang mit Lucy Michel. Die 18-Jährige hat ein Hobby von dem vielleicht ihre Kolleginnen, aber sie nicht selbst profitiert. Warum sie zurückkommt.

Die Angels haben einen weiteren Neuzugang: Lucy Michel wird künftig für das Nördlinger Team auflaufen. Die 18-Jährige ist eine von sechs Angels-Spielerinnen, die es zurück nach Nördlingen zieht.