Nördlinger bildet 30-Meter-Bäume im Miniaturformat nach

Plus Konrad Hornung züchtet Bonsais, Bäume faszinieren den Nördlinger, seit 15 Jahren vor allem die Kleinen. Dabei kann ein Schnitt die Arbeit von Jahren zerstören.

Von Peter Urban

Sein Leben lang hat Konrad Hornung mit Bäumen zu tun, fünfundvierzig Jahre lang war der Nördlinger Förster im Staatsdienst, davon lange Jahre als Revierförster. Auch im Ruhestand lässt ihn das Thema Wald und Bäume nicht los: Er hat sich den Wald sozusagen nach Hause geholt. Er betreibt die japanische Variante einer alten Art fernöstlicher Gartenkunst – er züchtet Sträucher und Bäume in kleinen Gefäßen, genauer gesagt, er hegt und pflegt über neunzig Bonsai-Pflanzen. Doch dabei muss man einiges beachten.

„Bäume haben mich schon immer fasziniert“, sagt Konrad Hornung und besteht auf der Bezeichnung Hobby, wenn man ihn auf seine Leidenschaft anspricht, „nicht nur in meinem Beruf, sondern auch privat. Egal, ob Baumriesen, die es in Amerika zu bestaunen gibt, oder eben Bonsais, die Aura ist für mich immer gleich.“ Seit fünfzehn Jahren betreibt er sein Hobby nun schon, infiziert hat er sich bei einer Ausstellung der Bonsaifreunde Donau-Ries im Rathausgewölbe. Und zwar „rettungslos“, wie er lächelnd sagt. Einen kleinen Apfelbaum hat er sich damals gekauft, er wurde seine erste Bonsai-„Kreation“, die auch heute noch seinen „Wald“ ziert, den er den ganzen Sommer über in seinem Garten stehen hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

