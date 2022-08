Gefahr durch Hitze: Nördlinger Chefarzt warnt Senioren vor hohen Temperaturen

Im Stiftungskrankenhaus in Nördlingen werden vermehrt dehydrierte Personen aufgenommen. Wie sich ältere Personen vor den heißen Temperaturen schützen können.

Ein ungewöhnlich warmer Sommer bringt in diesen Tagen seine Schattenseiten mit sich. Der ärztliche Direktor des Stiftungskrankenhauses Nördlingen, Professor Bernhard Kuch, fordert deshalb gerade ältere Menschen zur Vorsicht im Umgang mit der aktuellen Hitzeperiode auf. Im Juli 2022 war es nach den Zahlen des Statistischen Bundesamtes gerade in Phasen sehr hoher Temperaturen zu vermehrten Todesfällen gekommen, teilt das Krankenhaus am Mittwoch mit.

Ältere Patienten sollten nicht unnötig in die Hitze gehen

"Wir beobachten im Stiftungskrankenhaus seit einigen Tagen eine vermehrte Aufnahme dehydrierter Patienten, die zu wenig getrunken haben. Auch die Patientenaufnahme mit Elektrolytentgleisungen (Blutsalzstörungen), die sicher auf die Hitzeauswirkung zurückzuführen sind, steigt an. Vor allem Patienten, die sehr viele Medikamente einnehmen müssen, sollten achtsam sein und gegebenenfalls mit ihrem Hausarzt Rücksprache halten beziehungsweise ihre Blutwerte kontrollieren lassen", wird der Professor in einer Mitteilung zitiert. Grundsätzlich würden ältere Patienten – vor allem mit Vorerkrankungen – an den derzeit sehr hohen Temperaturen leiden und müssten daher sehr vorsichtig sein.

Professor Bernhard Kuch mahnt zur Vorsicht bei Hitze. Foto: Szilvia Izsó



Professor Kuch rät den älteren Patienten dazu, im Haus zu bleiben und sich der Hitze nicht unnötig auszuliefern. Gegen die Erwärmung des Heims hilft es, die Vorhänge und Jalousien auch tagsüber zuzuziehen. Gelüftet werden sollte vornehmlich während der kühleren Nacht- und Morgenstunden. Empfohlen wird eine Wasseraufnahme von mindestens zwei bis drei Litern, um einer Dehydration vorzubeugen.

Gesundheitsexpertin: Beim Duschen lauwarmes Wasser am besten

Cornelia Zink, Gesundheitsexpertin bei der AOK Donau-Ries, rät auch Jüngeren und Gesunden dazu, sich bei heißem Wetter nicht zu viel zuzumuten oder sich übermäßig anzustrengen. "Legen Sie nicht vermeidbare Tätigkeiten auf die kühleren Tageszeiten – morgens und spätabends", sagt Zink. Nützlich sind kühle Kompressen auf Stirn und Nacken. Beim Duschen hingegen ist lauwarmes Wasser besser: Wer ganz kalt duscht, schwitzt danach umso mehr. "Kaltes Wasser über die Handgelenke laufen lassen oder ein kaltes Unterarm- oder Fußbad nehmen, das erfrischt und kurbelt den Kreislauf an", rät Zink.

Etwas Entwarnung geben kann in diesen Tagen zumindest der Deutsche Wetterdienst. Zwar wird das Wetter in Bayern noch von einem Hoch über Mitteleuropa bestimmt. Doch Hitzewarnungen gibt es wie vergangene Woche vorerst nicht. Dennoch könnten die Temperaturen am Freitag und am Wochenende bis zu 28 Grad erreichen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch