Nördlinger Ferienprogramm: Spiele von früher für Kinder von heute

Im Nördlinger Ferienprogramm gab es diese Sommerferien für Kinder die Chance, Spiele von früher kennenzulernen. Diese alten Spiele waren dabei.

20 Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren haben im Rahmen des Nördlinger Ferienprogramms sechs Spiele von früher kennengelernt. Sie spielten mit- und gegeneinander und waren bis zum Ende motiviert, die neuen Spiele auszuprobieren. Kerstin Ott, die Veranstalterin und Inhaberin von "Glücklich draußen", erklärt: "Ich mache unglaublich gerne Spiele von früher. Das Beste ist, dass man dazu nicht viel braucht."

Kinder lernen im Nördlinger Ferienprogramm Konzentrationsspiel "Die Welle"

Nachdem jeder der Teilnehmer ein Namensschild bekommen hatte, starteten sie in drei Gruppen mit dem ersten Spiel: "Fuchs, Hase, Reh und du musst gehen." Nachdem der Ablauf des Spiels geklärt war, wurde das Tempo mit jeder Runde gesteigert und es gab etliche Sieger. Während die Kinder eine ausgiebige Trinkpause, aufgrund des warmen Semptemberwetters, machten, hielt Katrin Ott bereits die Karten für das nächste Spiel bereit.

"Die Welle" stellte sich als Konzentrationsspiel heraus, da man sich nicht nur merken musste, wo man zu Beginn des Spiels saß, sondern auch, welche Tierkarte man am Anfang gezogen hatte. Die Kinder rutschten einen Platz nach links, wenn ihr Tier genannt wurde. So kam es dazu, dass die Kinder auch aufeinandersaßen, doch Ziel war es, seinen eigenen Platz wieder einzunehmen. Das "4-Ecken-Spiel" folgte als Nächstes. Um auf dem großen Fußballfeld die Ecken zu kennzeichnen, wurden Rucksäcke und Schildkappen verwendet. Ein Teilnehmer sagte: "Das Spiel ist so ähnlich wie Brennball, nur ohne Ball."

Für die alten Kinderspiele ging es an die frische Luft

Für ein weiteres Spiel suchte die Gruppe die Turnhalle auf, denn "Gummitwist" zählte am Nachmittag zu dem anstrengendsten Spiel. Außerdem bot die Halle einen besseren Boden, um die Sprünge durchzuführen. Zuerst lernten die Kinder die wichtigsten Grundschritte. Dann brachte Katrin Ott den Kindern die Windmühle bei. Dabei benötigten die Teilnehmer schon mehrere Versuche, doch es schaffte schließlich jeder. Die Schwierigkeit wurde aber erhöht, indem das Seil kniehoch gespannt wurde.

Zum Schluss lernten die Kinder noch einen Klassiker der Spiele kennen. Bei "Mutter, Mutter, der Reis kocht über" nutzten die Spieler die Größe des Fußballplatzes aus, um den Wölfen zu entfliehen. "Einhacken" lautete schließlich das letzte Spiel. Dabei bestand für alle Kinder die Möglichkeit, einmal der Fänger und der Gefangene zu sein. Hier wurden aufgrund der Wünsche der Teilnehmer gleich mehrere Runden gespielt. "Ich habe gar nicht gemerkt, dass drei Stunden vergangen sind", sagte einer der Teilnehmer, nachdem Katrin Ott die Spiele beendet hatte.