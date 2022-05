Nördlingen

18:00 Uhr

Nördlinger Gaststätten: Wie beeinflusst Corona die Öffnungszeiten?

Wengers Brettl in Nördlingen hat fünf Tage die Woche geöffnet. Inhaber Uli Wenger und seine Frau Martina haben über Jahrzehnte durchgehend gearbeitet. Der Wirt sagt, es sei schwierig, gutes Personal zu bekommen.

Plus Im Nördlinger Stadtrat geht es um die Tourismusbilanz von 2021 und die Gaststätten in der Altstadt. Eines wird deutlich: Das Angebot ist schmaler geworden.

Von Martina Bachmann

Manches Mal versteckt sich hinter einer guten Nachricht eine schlechte. So konnte der Chef der Nördlinger Tourist-Information, Daniel Wizinger, bei der vergangenen Stadtratssitzung zwar verkünden, dass alle Hotels in der Stadt nach der Corona-Pandemie wieder geöffnet und damit überlebt hätten. Doch als es um die Gaststätten ging, wurde deutlich: Auf eine gewisse Art ist das gastronomische Angebot in Nördlingen schmaler geworden.

