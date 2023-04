Nördlinger Halbleiterspezialist verzeichnet steigende Aufträge

Im ersten Quartal nimmt Rood Microtec eine Million Euro mehr ein als im Vorjahr. Trotz Krisenherden wird für das Geschäftsjahr mit 17 Millionen Euro Einnahmen gerechnet.

Rood Microtec, ein führendes unabhängiges Unternehmen für die Lieferung von Halbleitern und Qualitätsdienstleistungen, ist mit guten Zahlen ins erste Quartal des Jahres gestartet. Die Gesamteinnahmen lagen bei 4,6 Millionen Euro und damit um 28 Prozent höher als im ersten Viertel des Jahres 2022. Nach Angaben der niederländischen Firma mit Niederlassung in Nördlingen ermutigten die steigenden Einnahmen und Aufträge die Gesamtlage.

„Ich bin sehr stolz, einen weiteren Anstieg der Gesamteinnahmen für das erste Quartal 2023 melden zu können. Wir arbeiten sehr hart daran, die anspruchsvollen Test- und Qualifizierungsaufgaben unserer Kunden zu unterstützen. Das anhaltend hohe Niveau der Gesamteinnahmen bestätigt uns, dass wir unsere Arbeit gut machen“, wird Martin Sallenhag, Geschäftsführer der Rood Microtec, in einer Mitteilung zitiert. „Der stetige Anstieg unseres Auftragsbestands ist ein guter Indikator für das restliche Jahr und stimmt uns für die Zukunft zuversichtlich.“ Der Halbleiterspezialist veröffentlicht den Geschäftsbericht 2022 am Donnerstag, 20. April, vor Börsenöffnung.

Rood Microtec erwartet rund 17,5 Millionen Euro Einnahmen

Die Firma erwartet für 2023 Gesamteinnahmen im Bereich zwischen 17 und 17,5 Millionen Euro mit einem positiven Ergebnis vor Steuern von fünf bis 10 Prozent, was den finanziellen Zielvorgaben entspricht. Die Geschäftsführung hat allerdings auch die aktuellen Krisenherde im Blick. "Die geopolitische Situation weltweit und die aktuelle Energiekrise in Europa könnten die Realisierung der erwarteten Gesamteinnahmen beeinflussen", teilt das Unternehmen weiter mit. Die Geschäftsführung beobachte die Gesamtsituation jedoch sehr genau, um gegebenenfalls rechtzeitig Maßnahmen einleiten zu können, die etwaige negative Auswirkungen entschärfen.

An der Niederlassung in Nördlingen werden rund 90 Mitarbeiter beschäftigt. Das Halbleiter-Unternehmen hat eine lange Geschichte in der Stadt. Im November 2019 feierte die Firma das 50-jährige Bestehen des Standorts. 1969 eröffnete Signetics zunächst auf dem Ankergelände eine Niederlassung im Ries. Die amerikanische Firma war damals auf der Suche nach Fabriken in Europa. Am Nördlinger Standort erarbeiten die Mitarbeiter unter anderem Testlösungen, programmieren Testprogramme für den elektrischen Funktionstest und überprüfen Bauelemente. Sie werden in der Automobilbranche und in der Medizintechnik eingesetzt. (AZ)

