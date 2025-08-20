Nördlinger Lukas Scherer mischt bei der Basketball-EM mit

In wenigen Tagen beginnt die Basketball-Europameisterschaft der Herren, zu der die deutsche Nationalmannschaft als amtierender Weltmeister anreist. Bevor die Senioren in das Turnier starten, durfte sich der Nachwuchs bereits bei der U16 Europameisterschaft in Georgien messen. Mit dabei, der ehemalige Spieler des TSV Nördlingen und gebürtige Rieser, Lukas Scherer. An der Seite von Trainer-Legende Dirk Bauermann, der von 2003-2011 eben jene A-Nationalmannschaft trainierte und mit zahlreichen Titeln der erfolgreichste deutsche Vereins-Basketballtrainer ist, führt der 26-Jährige das deutsche Team durch das Turnier. Dabei gilt es für ihn, nicht nur Bauermann den Rücken zu stärken, sondern auch die Mannschaft zu motivieren, auf Gegner einzustellen und eigene taktische Kniffe einzubringen. Ausgebildet wurde Scherer bei den Nördlinger Basketballern, durchlief sämtliche Jugendmannschaften und schaffte früh den Sprung zu den Senioren, die damals in der 2. Basketballbundesliga spielten. Als er später für das Studium nach Frankfurt zog, wechselte der gelernte Aufbauspieler an die Seitenlinie und begann seine Karriere im Jugendbereich des Bundesligisten Frankfurt Skyliners. Nachdem es Scherer dort in der abgelaufenen Saison kurzzeitig sogar auf die Bank der Profis schaffte, folgte nun das nächste Highlight seiner jungen Trainerlaufbahn. „Für mich ist es eine große Ehre, als Teil des deutschen Teams an der EM teilzunehmen. Durch die Arbeit mit den Jungs, aber auch mit Dirk konnte ich viel lernen und Erfahrungen sammeln.“, schwärmt der Nördlinger. Mit vier Siegen aus sieben Spielen schloss die deutsche Auswahl das Turnier mit einer positiven Bilanz auf dem neunten Platz ab. „Wir gehen alle zufrieden mit dem Geleisteten, aber vor allem mit der Entwicklung nach Hause. Für uns war das ein erfolgreicher U16-Sommer mit zum Teil überragender Entwicklung.“, fasst Bauermann die Leistung zusammen, an der auch der junge Nördlinger Lukas Scherer seinen Anteil hatte.

