Nördlinger Maria-Stern-Schüler bei Papstaudienz am Petersplatz

Eine fast 400 Personen starke Gruppe der Maria-Stern-Realschule aus Nördlingen kommt dem Papst sehr nahe. Vier Tage verbrachte die Schulfamilie in Rom.

Mit unvergesslichen Erlebnissen im Gepäck kehrten 344 Schülerinnen und Schüler der Realschule Maria Stern Nördlingen zusammen mit ihren 30 Lehrerinnen und Lehrern nach vier Tagen aus Rom zurück. Nachdem Pfarrer Martin Reuter und Kaplan Jürgen Massinger den Segen gespendet hatten, ging es in sechs Bussen kürzlich zur Nachtfahrt nach Rom.

Angekommen vor den Toren Roms am Montagvormittag, gab es einen Gottesdienst in St. Paul vor den Mauern. Nach der Besichtigung der Katakomben ging es weiter zum Camping Roma. Am nächsten Tag entdeckten die Klassen bei unterschiedlichen Führungen das Forum Romanum, das Kolosseum und die vielen Sehenswürdigkeiten der Ewigen Stadt.

Die Papstaudienz am Petersplatz am Mittwochmorgen war der absolute Höhepunkt der Reise, teilt die Schule mit. Ganz hautnah kam Papst Franziskus in seinem Papamobil an der Gruppe der Realschule vorbei. Nachmittags ging es nach Ostia Antica und ans Meer, wo das schöne Wetter am Strand in vollen Zügen genossen werden konnte.

Nach verschiedenen Aktivitäten, wie zum Beispiel dem Besuch der Petersdom-Kuppel oder der Engelsburg, ging es am Freitag wieder heim, wo dann auf der Kaiserwiese die Eltern ihre Kinder in Empfang nahmen. (AZ)