Nördlinger Mess' 2023: Polizei registriert deutlich weniger Einsätze

Nördlingens Polizeichef Walter Beck zieht Bilanz: "Ich denke, es war grundsätzlich eine sehr friedliche Mess' 2023." Dafür sei nicht nur den Beamten zu danken.

Die Polizeiinspektion Nördlingen teilt mit, dass sie mit dem Verlauf der Nördlinger Mess' 2023 sehr zufrieden ist. Polizeichef Walter Beck: "Was uns besonders freut, ist die Tatsache, dass sehr wenige Gewaltdelikte und kaum Vandalismus-Straftaten zu verzeichnen waren", sagt er. Die zweite, besser besuchte Hälfte der Mess' sei die "ruhigere Halbzeit" gewesen. Die Nördlinger Polizei registrierte knapp 40 Einsätze. Das sei deutlich weniger als in den Vorjahren geworden.

Was die Polizei von der Nördlinger Mess' 2023 berichtet

Die sieben körperlichen Auseinandersetzungen seien bei einem Besucheraufkommen dieser Größenordnung sozusagen "nicht ungewöhnlich", meint Beck. "Einzig die Pfefferspray-Attacke am ersten Wochenende gab Anlass zur Sorge, da so ein Angriff in der Menschenmenge für entsprechende Panik sorgen kann."

Widerstand gegen Polizeibeamte habe es nicht gegeben. Dies sei besonders erfreulich, wenn man die Zahlen in Sachen "Gewalt gegen Polizeibeamte" auf Bundes- oder Landesebene betrachte.

Zur Polizeipräsenz habe es positive Rückmeldungen gegeben. "Wir sind bemüht, nicht zu massiv aufzutreten, sind aber immer wieder mit Streifen-Teams unterwegs, um den Besuchern auch ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln", so Beck. Dieses Konzept würde seit Jahren aufgehen. "Gleichwohl ist der relativ entspannte Verlauf der Mess' aber auch auf die Vernunft der Besucher zurückzuführen."

Die Einsatz-Zahlen der Polizei im Kurzüberblick

Sieben körperliche Auseinandersetzungen wurden registriert. Ein Fall der sexuellen Belästigung wurde angezeigt: Zwei Mädchen wurden laut Polizei von einem Mann "begrapscht". Bislang wurden bei der Polizei zwei Sachbeschädigungen angezeigt. Außerdem kamen drei Fahrraddiebstähle zur Anzeige. In einigen Fällen musste die Polizei wegen stark angetrunkener Festbesucher ausrücken, Streitigkeiten schlichten und aggressive Festbesucher in Gewahrsam nehmen. Die letzten drei Ingewahrsamnahmen erfolgten am Herrenmontag.

Lesen Sie dazu auch

Nördlingens Polizeichef Walter Beck zieht nach der Mess Bilanz: Die Beamten haben deutlich weniger Einsätze gezählt. Foto: Jan-luc Treumann (Archivbild)

Laut Polizei war die Verkehrs- und Parksituation am zweiten Wochenende zeitweise angespannt, aufgrund der großzügig ausgewiesenen Parkplätze kam es jedoch zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen, so Beck. Lediglich drei Kleinunfälle und zwei Unfälle, die auf Alkoholeinfluss zurückzuführen sind, mussten von der Polizei aufgenommen werden. Allerdings wurden auch drei alkoholisierte Fahrzeugführer sozusagen „noch rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen“.

76 Bilder Der große Festumzug durch Nördlingen: Das war der Mess'-Umzug 2023 Foto: Dieter Mack

Ein großes Lob spricht Beck in diesem Jahr erneut an die Festzeltbetreiber und die eingesetzten Sicherheitsdienste aus: "Alle eingesetzten Security-Kräfte verrichteten ihre Arbeit besonnen, ruhig und dennoch konsequent. Angesichts des doch erheblichen Alkoholkonsums vieler Besucher und des daraus resultierenden Übermutes eine nicht immer leichte Tätigkeit. Auch die Zeltbetreiber legten Wert darauf, dass die Zelte pünktlich geräumt wurden und dass es auch vor den Betrieben zu keinen weiteren Störungen mehr kam." (AZ)