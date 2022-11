Nördlinger Museen machen Winterpause

Noch bis 6. November können sich Interessierte die Sonderausstellungen ansehen. Für eine kommende Ausstellung können Erinnerungsstücke abgegeben werden.

Stadtmuseum und Stadtmauermuseum in Nördlingen bieten Besucherinnen und Besuchern bis 6. November die letzte Gelegenheit für einen Blick auf ihre Sonderausstellungen. Nach den Allerheiligen-Ferien gehen beide Museen in die übliche Winterpause, heißt es in einer Pressemitteilung.

Für das Stadtmuseum geht ein archäologisches Jahr zu Ende. „Sensationelle Bodenfunde aus dem Nördlinger Ries“, wie die tönernen Miniaturräder der Steinzeit aus Wallerstein, seltene Elfenbeinreliefs auf einem kostbaren Kamm aus Deiningen oder Muscheln aus dem Grab eines Jakobspilgers an der Nördlinger Spitalkirche machten Schlagzeile und geben einen Hinweis darauf, wie bedeutend die Region schon in der Vor- und Frühgeschichte war. Die Ausstellung zeigt nicht nur seltene Funde, sondern ermöglicht auch spannende Einblicke in das Sozialgefüge der vergangenen Gesellschaften. Die Ausstellung ist noch bis zum kommenden Wochenende täglich von 13.30 bis 16.30 Uhr zu sehen.

Ausstellung zum Dreißigjährigen Krieg

Die Bilderausstellung „Der Dreißigjährige Krieg – Tracht, Wehr und Waffen“ im Stadtmauermuseum im Löpsinger Torturm weckt dagegen Erinnerungen an das Stadtmauerfest. Erklärt werden dort noch bis 6. November, von 10 bis 13 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr die Phasen der 30 Kriegsjahre und die Schlacht bei Nördlingen 1634, die in einem großen Zinnfigurenmodell dargestellt ist. Daneben zeigen zeitgenössische Darstellungen mit brennenden Häusern und wehrlosen Menschen aber auch die schrecklichen Begleiter des Krieges.

Während die Museumstüren für Besucher geschlossen sind, werden die Ausstellungen des nächsten Jahres vorbereitet. Umfangreiche Vorarbeiten anlässlich des 2021 bundesweit gefeierten Jubiläums „1700 Jahre jüdische Geschichte“ bilden im Stadtmuseum die Basis für einen Blick auf das jüdische Leben in Nördlingen zwischen 1860 und 1942. Für diese Ausstellung nimmt das Museum gerne noch Leihgaben, Erinnerungsstücke und Fotos entgegen, die an jüdisches Leben in der Stadt erinnern. Hinweise bitte an stadtmuseum@noerdlingen.de oder Tel. 09081/84810. Das Stadtmuseum beginnt sein Ausstellungsjahr am 14. März 2023. Der Saisonbeginn im Stadtmauermuseum folgt am Samstag, 1. April 2023. (AZ)