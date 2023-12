Nördlinger Norma macht den "nächsten Schritt in die Zukunft"

Knapp vier Wochen lang wurde die Norma in der Nördlinger Innenstadt saniert. Nun steht die Wiedereröffnung vor der Tür: Worauf sich die Kunden freuen können.

Am kommenden Montag wird die Norma-Filiale in der Nördlinger Altstadt wiedereröffnet. Zu diesem Anlass haben sich alle, die an der Sanierung des Supermarkts beteiligt waren, am Rübenmarkt getroffen und gemeinsam die Neueröffnung gefeiert. Mittendrin auch der Nördlinger Oberbürgermeister David Wittner. Er sagt, der Supermarkt sei für die Bewohner der Innenstadt besonders wichtig. Die Beteiligten schildern, wie die Sanierung lief und welche Neuigkeiten es gibt.

Während am Freitagmittag am Marktplatz die letzten Vorbereitungen für die Eröffnung des Weihnachtsmarktes getroffen wurden, wurde unweit davon der sanierte Norma-Supermarkt gefeiert. Etwa vor 49 Jahren, am 29. November 1974, wurde der Nördlinger Markt im Gebäude eines ehemaligen Kinos eröffnet. Niederlassungsleiter Mirco Schrameyer sagte, es gehe nun "den nächsten Schritt in die Zukunft". Die Zusammenarbeit mit der Eigentümerfamilie sei reibungslos abgelaufen, ein besonderer Dank sei der Stadt Nördlingen auszusprechen. "Es ist schlimm anzusehen, dass der Handel immer mehr aus den Innenstädten getrieben wird." Die Stadt Nördlingen sei kooperativ gewesen, man habe auch beim Thema Denkmalschutz einen guten Kompromiss gefunden, so Schrameyer, "von innen ist die Filiale viel moderner geworden."

Nördlingens OB: "Erstaunlich, wie schnell die Sanierung ging"

OB Wittner ist froh, einen solchen Markt in der Innenstadt zu haben. Er sagt, dass es erstaunlich sei, wie schnell die Sanierungsmaßnahmen durchgeführt wurden. "Die Norma passt zu unserem Ziel, die Altstadt lebendig zu halten", so Wittner, "für die Bewohner der Nördlinger Altstadt ist der Markt wichtig." Dass der Trend zu größeren Märkten außerhalb der Städte gehe, sei mittlerweile klar. "Umso schöner ist es, dass hier die Norma neu gestaltet wurde."

Der Nördlinger Norma wurde saniert: im Laden am Rübenmarkt wurde unter anderem ein neuer Boden verlegt. Foto: Nicolas Friese

Daniel Zettler ist Expansionsleiter bei Norma. Gemeinsam mit dem Verkaufsleiter Tobias Voigt hat er an der Sanierung gearbeitet. "Ich war für den Kontakt mit dem Vermieter und die Arbeiten außen zuständig. Herr Voigt hat sich um den Innenbereich gekümmert", sagt Zettler. Voigt erklärt im Gespräch, dass geplant sei, alle Norma-Filialen in neuer, moderner Optik zu sanieren. "Schwierig war es festzustellen, wie viel Ware in den Raum in Nördlingen passt und wo man die Produkte unterbringen kann." Denn: Trotz Sanierung hat sich das Sortiment von Norma, welches etwa 1000 Produkte umfasst, nicht verändert.

Norma Supermarkt in Nördlingen ist saniert worden

Expansionsleiter Zettler erklärt, was in der Nördlinger Norma neu gemacht wurde: "Wir haben direkt beim Eingang einen Pfandautomaten aufgestellt." Das sei nur möglich gewesen, weil man die Räume für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den ersten Stock verschoben habe. "Damit haben wir ungefähr 30 Quadratmeter hinzugewonnen." Außerdem sei der 465 Quadratmeter große Markt komplett saniert worden: "Neben vier neuen Tiefkühltruhen ist ein grauer Boden verlegt worden", sagt Zettler, "jetzt ist der Markt schöner und moderner als zuvor." Die Grundphilosophie bleibe jedoch gleich: "Wir sind nach wie vor ein Grundversorger, bei dem es viel für wenig Geld gibt." Wiedereröffnet wird der Markt am Montag, 4. Dezember.

