Nördlingen

vor 20 Min.

Nördlinger Pastoralpraktikant Johannes Höfle schätzt die Gemeinschaft

Johannes Höfle ist seit September Pastoralpraktikant in der Pfarreiengemeinschaft Nördlingen.

Plus Nach der Weiterbildung zum Zimmerermeister entscheidet sich Johannes Höfle, ins Priesterseminar einzutreten. Ist er in Nördlingen fertig, gibt es kein Zurück.

Von Dominik Durner Artikel anhören Shape

Selbst in den hochdeckigen, alten Gemäuern des katholischen Pfarramtes im Nördlinger Salvatorgässchen kommt Johannes Höfle wie ein Riese daher. Aus seinem voluminösen, gepflegten Rauschebart klingt ein freundliches "Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben", und mit einem Lächeln lädt Höfle in sein Büro ein. Dort arbeitet der Oberbayer voraussichtlich bis Juni 2024 als Pastoralpraktikant. Obwohl Höfle erst seit September in Nördlingen ist, hat er im Ries schnell eine Heimat gefunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen