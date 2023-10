Nördlinger Polizei meldet mehrere Unfallfluchten

Am Wochenende kommt es in Nördlingen zu zwei Unfällen. Bei beiden Ereignissen kümmern sich die Verursacher nicht um den Schaden.

Ein bislang Unbekannter hat am Samstagabend in Nördlingen einen Steinpoller umgefahren und ist daraufhin vom Unfallort geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Anwohner den Vorfall, der gegen 18 Uhr passierte. Der Schaden wurde durch einen silberfarbenen Kleinwagen verursacht – Fahrzeugteile wurden am Unfallort sichergestellt. Es entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0.

Eine Frau hat am Sonntagnachmittag mit ihrem weißen Auto beim Ausparken in Nördlingen ein Auto touchiert. Wie die Polizei berichtet, fuhr die Frau daraufhin weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine Passantin beobachtete den Vorfall, der gegen 17 Uhr passierte, und notierte sich das Kennzeichen der Autofahrerin. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.