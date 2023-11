Nördlinger Polizei meldet mehrere Unfallfluchten

Am Montag kommt es zu zwei Unfällen. Bei beiden Ereignissen kümmert sich der Unfallverursacher nicht um den Schaden.

Ein schwarzer Bmw ist am Montag in Nördlingen beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, wurde die Fahrertür des Autos demoliert. Die Polizei Nördlingen vermutet, dass der danebenstehende Autofahrer mit seiner Tür gegen die Tür des geparkten Bmws gestoßen ist. Der bislang unbekannte Täter verursachte einen Schaden von etwa 1000 Euro und flüchtete.

Ebenfalls in Nördlingen hat ein Lkw-Fahrer am Montag mit seinem Außenspiegel die Seite des Fahrzeugs eines Paketlieferdienstes beschädigt. Laut Polizeibericht wollte der 61-jährige Lkw-Fahrer gegen 11 Uhr zur Zufahrt des Altenheims in der Vorderen Gerbergasse fahren und etwas abliefern. Allerdings stand dort noch das Fahrzeug des Paketlieferdienstes. Der Fahrer des Lieferdienstes signalisierte dem Lkw-Fahrer, dass er gleich wegfahren würde. Trotzdem fuhr der Lkw-Fahrer in die Zufahrt. Dabei streifte er die Seite des Fahrzeugs.

Nördlinger Lkw-Fahrer erhält Anzeige wegen Unfallflucht

Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3250 Euro. Der Fahrer des Lieferdienstes zeigte dem 61-Jährigen den Mittelfinger und fuhr weiter. Der Lkw-Fahrer kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Dieser wurde erst zur Unfallstelle gerufen, als die Polizei den Vorfall vor Ort aufnahm. Der Lkw-Fahrer erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)