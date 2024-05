Nördlinger Polizei warnt vor Betrugsmasche

In dieser Woche kommt es nach Angaben der Polizei vermehrt zu Betrugsanrufen. Vermeintliche Polizisten berichteten über Einbrüche in der Gegend und fragen nach Geld.

In der vergangenen Woche haben Betrüger wieder vermehrt in Nördlingen versucht, älteren Menschen Geld und Schmuck abzuknöpfen, wie die Beamten mitteilen. Die Betrüger meldeten sich telefonisch und hätten sich als Polizisten ausgegeben. Sie hätten Einbrüche in der Nachbarschaft vorgetäuscht und hierbei erfragt, ob die Angerufenen über Vermögen oder Schmuck verfügen.

Außerdem forderten die Täter die Herausgabe der Wertgegenstände, angeblich um diese sicher zu verwahren. Die Polizei Nördlingen warnt vor dieser Masche und teilt mit: "Nehmen Sie solche Anrufe mit einem gesunden Misstrauen entgegen, geben Sie keine sensiblen Informationen und persönlichen Daten heraus. Vor allem lassen sie keine fremden Personen, die sich nicht als Polizisten ausweisen können, in ihre Wohnung. Informieren Sie sich im Zweifelsfall bei ihrer örtlichen Polizei bzw. halten Sie Rücksprachen mit ihren Angehörigen." (AZ)