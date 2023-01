Nördlinger Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Die Nördlinger Polizei warnt vor einer ausgeklügelten Betrugsmasche mit Zahlungsaufforderungen. Wie diese aussieht.

Dass immer wieder dubiose Briefe mit unbegründeten Zahlungsaufforderungen versandt werden, ist mittlerweile hinreichend bekannt. Nun haben die Betrüger eine neue Strategie entwickelt, um die Echtheit der Zahlungsaufforderung glaubhaft zu machen, gibt die Nördlinger Polizei in einer Pressemitteilung bekannt. Betrüger verschicken dabei Post per "Warenpost", dies ähnelt einem Einschreiben. Auf dem Brief sei zudem ein Amtsgericht als Kostenstelle angegeben.

Der eigentliche Absender des Schreibens sei in den meisten Fällen nicht existent. Die Adressaten werden aufgefordert, einen Geldbetrag zu überweisen. Bürgerinnen und Bürger sollten hier darauf achten, wo sich dieses Konto befindet. Sollte das Empfängerkonto ein ausländisches Konto sein, sollte man schon skeptisch werden. Die Polizei Nördlingen rät: "Überprüfen Sie bitte, ob die Zahlungsaufforderung überhaupt gerechtfertigt ist, informieren Sie sich gegebenenfalls im Internet über den Absender, bei der Verbraucherschutzzentrale oder wenden Sie sich an die örtliche Polizeidienststelle." (AZ)

