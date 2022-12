Nördlingen

12:00 Uhr

Nördlinger sammelt Unterschriften für mehr Bäume in der Altstadt

Matthias Scherler sammelt Unterschriften und hat eine Online-Petition gestartet. Er fordert mehr Bäume in der Altstadt von Nördlingen.

Plus Matthias Scherler hat 1000 Flyer drucken lassen und eine Petition gestartet. Er fordert ein Umdenken der Stadtverwaltung. OB Wittner verweist auf ein neues Konzept.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Viele Nördlinger und Nördlingerinnen haben in diesen Tagen einen Flyer in ihrem Briefkasten entdeckt. Auf dem DIN A4-Blatt sind auf der einen Seite zwei Bilder der Drehergasse zu sehen. Das Foto oben zeigt die Straße in der Nördlinger Altstadt, wie sie heute aussieht. Unten ist eine Bildmontage abgedruckt: Die Drehergasse wurde mit mehreren Bäumen versehen, Schatten fallen auf die Häuser. Initiator des Flyers ist Matthias Scherler. Er wünscht sich, dass die Straße tatsächlich begrünt wird und sammelt deshalb Unterschriften. Doch nicht nur auf der Drehergasse liegt sein Augenmerk.

