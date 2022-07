Nördlingen

Nördlinger Schreinerei Ziegelmeier wird ausgezeichnet

Plus Gunter Ziegelmeier hat ein besonderes Fenster entwickelt. Für das bekam er jetzt einen Bundespreis. Das Glas für das Fenster wird in Deutschland noch gar nicht vertrieben.

Von Bernd Schied

Hohe Auszeichnung für die Schreinerei Ziegelmeier: Der Nördlinger Handwerksbetrieb hat in diesem Jahr den Bundespreis des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz für „hervorragende innovatorische Leistungen im Handwerk“, wie es in der Verleihungsurkunde heißt, bekommen. Prämiert wurde die Entwicklung eines Holz-Alu-Fensters mit einer speziellen Vakuumverglasung, das einen wesentlichen Beitrag zur Energieeinsparung leistet. Die Fenster stellt Gunter Ziegelmeier mit seinen Mitarbeitern in der eigenen Werkstatt in der Schäufelinstraße her. Dotiert ist der Preis mit 5000 Euro.

