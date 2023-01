Prozess: Nördlinger soll Heroin im Darknet bestellt haben

Ein angebliches Päckchen mit Heroin an einen Nördlinger wird vom Zoll abgefangen. Doch der Anwalt des Angeklagten sieht bei den Vorwürfen mehrere Probleme.

Dieses Mal soll es um Heroin gehen. Eine Droge, die ein hohes Abhängigkeitspotenzial hat. Regelmäßig finden am Nördlinger Amtsgericht Prozesse statt, die sich um Drogen drehen, meistens geht es dabei um Marihuana. Doch bei diesem Prozess stellt sich die Frage: Wollte sich ein Nördlinger Heroin liefern lassen?

Das wirft ihm Marius Lindig von der Staatsanwaltschaft vor. Der Zeitpunkt ist nicht genau bekannt, aber an einem Tag vor dem 9. August 2021 soll der heute 31-Jährige sich „über das Internet/Darknet 5,6 Gramm Heroin“ an seine Wohnadresse bestellt haben. Doch der Umschlag mit der Ware kam nie an, er wurde vom Zollfahndungsamt in Essen beschlagnahmt. Die Droge soll einen Wirkstoffgehalt von zehn Prozent haben.

Als zudem die Wohnung des Angeklagten durchsucht worden ist, hat man 1,76 Gramm Marihuana-Tabakgemisch gefunden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 31-Jährigen versuchten unerlaubten Erwerb sowie den Besitz von unerlaubten Betäubungsmitteln vor.

Heroin nach Nördlingen bestellt? Anwalt verweist auf Fehlerquote von Test

Doch wie Verteidiger Felix Dimpfl vor Gericht ausführt, sehen er und sein Mandant die Anklageschrift als „problematisch“ an. Man habe hier 5,6 Gramm mutmaßliches Heroin. Dies sei mit einem bestimmten Rauschgifttest hergestellt worden – dessen Hersteller gebe die Zuverlässigkeit mit einem Wert von 95 Prozent an. Doch Dimpfl zitiert eine Studie, die sich mit dem Test beschäftigt habe. Demnach weise dieser eine Fehlerquote von 18 Prozent auf und sei „laut Rechtsmedizinern untauglich“, wie Dimpfl schildert.

Der Anwalt verweist auf die Akten, auf den Fotos erkenne man kaum etwas: "Wir haben ein Päckchen gefunden in einem Briefumschlag, in dem etwas drin ist – ob es Heroin ist oder nicht, ist offen." Dies ist eines der Probleme, die der Anwalt sieht.

Ein weiteres hat er mit dem zeitlichen Ablauf: Laut Dimpfl wisse man nicht, wann genau das Päckchen beschlagnahmt wurde, wohl irgendwann im August 2021. Der Durchsuchungsbeschluss sei aber erst im April 2022 erfolgt und noch einen Monat später vollzogen worden. Aus Sicht des Anwalts ist ein so langer zeitlicher Ablauf nicht mehr zulässig – noch dazu vor dem Hintergrund des Testes. Denn bei einer Fehlerquote von 18 Prozent wäre fast jede fünfte Durchsuchung "unzulässig und ohne Grund".

Staatsanwalt will vor Gericht das Verfahren nicht einstellen

In einem Nebenzimmer führen Anwalt, Richterin und Staatsanwalt ein Rechtsgespräch. Richterin Emilia Berkovic teilt danach mit, dass Dimpfl in diesem eine Einstellung des Verfahrens anregte – doch weder die Richterin noch der Staatsanwalt hätten ein Problem hinsichtlich des Zeitablaufs gesehen. Da der Angeklagte wohl schon einige Einträge im Bundeszentralregister hat, lehnt Staatsanwalt Lindig es ab, den Prozess einzustellen.

Daher wird nun ein Gutachten in Auftrag gegeben, um den "mutmaßlichen" Wirkstoffgehalt des "mutmaßlichen" Heroins – Anwalt Dimpfl besteht auf diese Einschränkungen – festzustellen. Die Verhandlung wird ausgesetzt.