Nördlinger Stadträte sind stinksauer auf die Telekom

Mit Glasfaserkabeln wäre in Nördlingen schnelleres Internet möglich. Die Telekom will das Netz jetzt erst einmal nur in der Kernstadt ausbauen.

Plus Helmut Beyschlag spricht von "skandalösem Verhalten": Es geht um den Glasfaserausbau in den Nördlinger Stadtteilen. Wie die Telekom auf die Schelte reagiert.

Hart ins Gericht ist der Nördlinger Stadtrat mit der Deutschen Telekom gegangen - ohne das Unternehmen beim Namen zu nennen. Grund für den Ärger der Räte ist eine E-Mail der Telekom. Darin hat der Telekommunikationsanbieter mitgeteilt, nun doch nicht das gesamte Stadtgebiet mit schnellem Glasfaserkabel versorgen zu wollen.

Wie wichtig jedoch ein Glasfasernetz für die ganze Stadt wäre, machte Oberbürgermeister David Wittner gleich zu Beginn der Diskussion deutlich: "Das ist in der Zukunft eigentlich alternativlos." Man habe sehr viel Energie darauf verwendet, dass der Ausbau vorangehe und im vergangenen November eigentlich gedacht, man habe alles unter Dach und Fach - den Glasfaserausbau in der Kernstadt und in allen zehn Stadtteilen. Doch jetzt gebe es "größere Probleme". Über die klärte Hauptamtsleiterin Michaela Kleebauer auf.

