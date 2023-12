Nördlinger und Stollberger Schüler geben gemeinsames Konzert

In der Aula des Theodor-Heuss-Gymnasiums treten am Donnerstagabend gleich mehrere Ensembles auf. Ein Stück war erst am Morgen zuvor einstudiert worden.

Bis zum letzten Platz war die Aula des Theodor-Heuss-Gymnasiums Nördlingen gefüllt, als am vergangenen Donnerstag sämtliche Musikensembles der Schule sowie der Chor des Carl-von-Bach-Gymnasiums aus der Partnerstadt Stollberg zum Weihnachtskonzert eingeladen hatten.

In ihrer Begrüßung sprach Schulleiterin Dr. Renate Rachidi von der einenden Kraft der Musik und der Sehnsucht der Menschen nach Frieden, was beides in der Weihnachtszeit besonderen Ausdruck finde. Durch das anschließende zweieinhalbstündige Konzertprogramm führten überaus charmant die beiden Q12-Schülerinnen Emilie Wetzstein und Chiara Schwarzer.

Die Jüngsten des THG lieferten einen tollen Beginn

Den musikalischen Auftakt machten die Jüngsten, das Unterstufenensemble unter der Leitung von Jutta Schidlo. Mit drei Weihnachtsliedern – „Santa Claus is comin‘ tot own“, „We wish you a Merry Christmas“ und „A star is shining tonight“ – bewiesen die Nachwuchsmusiker, die von einigen älteren Instrumentalisten unterstützt wurden, dass das THG auch künftig mit fähigen Mitgliedern für die Ensembles rechnen kann.

Oberbürgermeister David Wittner ließ es sich nicht nehmen, den gemischten Chor aus der Partnerstadt Stollberg unter der Leitung von Kathrin Lorens und Sissy Walther zu begrüßen. Dabei wies er auf die Wichtigkeit einer lebendig gelebten Städtepartnerschaft hin. Die Gäste aus dem Erzgebirge zeigten ihr musikalisches Können mit einer abwechslungsreichen Auswahl aus ihrem Weihnachtsprogramm: „Neuschnee über Nacht gefallen“, „Jingle Bells“, „Vamos pastorcillos“, „Weihnachtskinnerlied“, „Carol of the Bells“, „Follow that star“ und „Celtic Advent Carol“. Als Ausdruck der Verbundenheit sangen die Chöre beider Gymnasien schließlich als gemeinsames Lied „Sind die Lichter angezündet“, das erst am Morgen desselben Tages zusammen geprobt worden war.

Das Orchester entführte das Publikum mit Händels "Wassermusik" auf eine imposante Flussfahrt. Foto: Maximiliane Böckh





Nach der Pause entführte das Orchester unter der Leitung von Andreas Nagl zu einer prunkvollen Fahrt auf der Themse, indem es die für diesen Anlass komponierte „Wassermusik“ von Georg Friedrich Händel erklingen ließ. Im Anschluss daran versetzte der Chor des THG, geleitet von Silke Keßler, die Zuhörer mit „Wäre die Freude nur immer so groß“, „The very best time of year“, „Advent Peace Canon“ und „A star is shining tonight“ wieder in Weihnachtsstimmung. Die Sängerinnen und Sänger wurden dabei teilweise von Matthias Funk am Cello, Joshua Jackwerth am Kontrabass beziehungsweise Lukas Nowak und Razvan Bozdoc an der Flöte begleitet.

Als letztes Ensemble lud schließlich die Bigband unter der Dirigentschaft von Andreas Nagl zum Mitswingen ein, denn die mitreißenden Klänge von „A string of pearls“, „Freddy Freeloader“, „Cantaloupe Island“, „Away in manger“ und „A Bigband Christmas“ ließen keinen mehr ruhig auf den Stühlen sitzen. Die Solisten erhielten dabei reichlich Zwischenapplaus. Den fröhlichen Ausklang des Weihnachtskonzerts bildete das gemeinsam mit dem Publikum angestimmte Lied „Hark, the herald angels sind“, für das sich alle beteiligten Schülerinnen und Schüler auf beziehungsweise vor der Bühne versammelten.

Eindrucksvoll hatten damit die Nördlinger und Stollberger Gymnasiasten gezeigt, welch hohe Qualität Schulmusik haben kann.