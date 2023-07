Nördlinger Vize-Polizeichef Schmitt wechselt nach Zusmarshausen

Neues Gesicht bei der Polizei Nördlingen: Den ehemaligen Stellvertreter Robert Schmitt zieht es nach Zusmarshausen. Sein Nachfolger ist bereits im Ries angekommen.

Von Nördlingen nach Zusmarshausen: Robert Schmitt ist am 1. Juli als Nachfolger von Raimund Pauli als Chef der Polizeiinspektion in Zusmarshausen angetreten. Schmitts Nachfolger ist bereits in Nördlingen an der Arbeit: Der neue Vize-Polizeichef ist von Nördlingens Stadtbild begeistert.

Robert Schmitt sagt am Telefon, er sei sehr gut in Zusmarshausen angekommen. Der 57-Jährige, dessen Karriere bei der Polizei 1994 begann, hat seit dem 1. Juli die Dienstelle übernommen. "Nur der Austausch aller Informationen hat ein bis zwei Tage gedauert." Sein Vertreter stehe ihm zur Seite und helfe ihm dabei, sich in die Akten einzuarbeiten. Nach mehreren Jahren Erfahrung in München wurde Schmitt 2004 zur nordschwäbischen Polizei versetzt, wo er zuletzt als stellvertretender Dienstellenleiter der Polizeiinspektion Nördlingen tätig war. Die Unterschiede zwischen dem alten und dem neuen Dienstbereich seien nicht groß, sagt Schmitt: "Obwohl es im Gebiet Zusmarshausen keine größeren Städte gibt, ist der Ausdehnungsfaktor gleich und die Arbeit im Vergleich zu Nördlingen sehr ähnlich."

Mäder: "Ich freue mich darauf, in Nördlingen zu arbeiten."

Die Stadt Nördlingen hat es Werner Mäder in seinen ersten Tagen bereits angetan: "Ich freue mich, in einer so schönen Stadt arbeiten zu können", sagt der 54-Jährige. Bereits vor dem Einstieg in das Führungsmanagement bei der Polizei war Mäder im Polizeipräsidium Schwaben Nord tätig. Nach seinem Aufstieg wurde er mehrere Jahre lang bei der Kriminalpolizei Augsburg eingesetzt. Zuletzt war er als Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion in Gersthofen tätig: "Dort war ich bereits für die Schichteinteilung und die Einsatzgruppen verantwortlich", sagt er. Er freue sich in Nördlingen auch auf neue und spannende Aufgaben.

Polizeichef Beck hilft bei der Einarbeitung

Nördlingens Polizeichef Walter Beck wird seinen neuen Stellvertreter in den ersten Wochen begleiten. "Für den nächsten Zeitraum werde ich dem Herrn Mäder zur Seite stehen und ihn in das Tagesgeschäft einführen", sagt Beck. Eine Übergabe mit allen Details habe es von Schmitt nicht gegeben, "der ist schließlich schon in Zusmarshausen tätig." Ungefähr 100 Tage lang wird die Einführungszeit gehen, schätzt Beck, "mein erster Eindruck vom neuen Kollegen ist allerdings sehr gut."

