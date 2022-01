Nördlinger wartet seit einem Jahr auf seinen Glasfaseranschluss

Plus Wieso der Mann sich gedulden muss und wie es grundsätzlich mit dem Glasfaserausbau in Nördlingen aussieht. Auch ohne diese Technologie gebe es schnelles Internet, sagt die Stadt.

Alexander Michel schüttelt den Kopf. Er steht vor seinem Haus in Nördlingen, rund 15 Meter trennen ihn und seine Familie vom schnellen Internet. Seit über einem Jahr warten sie darauf, das endlich auch nutzen zu können. Doch jene paar Meter von seinem Grundstück, die unter der Straße bis zum Gehweg auf der anderen Straßenseite führen, scheinen schwierig zu überwinden zu sein. Dort, unter einem schwarzen geteerten Stück Weg, liegt das ersehnte Glasfaserkabel. Doch der Anschluss scheitert seit mehr als einem Jahr.