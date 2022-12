Nördlinger Youtube-Star entwickelt ein Pizza-Kochbuch mit vielen Tipps

Sebastian Maletzke wurde mit dem Pizza-Backen unter anderem auf Youtube sehr erfolgreich. Wie es dazu kam, dass er jetzt ein Buch herausgebracht hat.

Dass es für ihn einmal eine Leidenschaft werden würde, Pizza zu backen oder mehr noch, sich auf die Suche nach dem perfekten Pizzateig zu machen, hätte der gelernte Schreiner Sebastian Maletzke wohl selbst nicht gedacht. Alles fing mit dem Holzbackofen seiner Eltern an, wo er die Restwärme nach dem wöchentlichen Brotbacken für seine ersten, noch wenig erfolgreichen, Pizza-Versuche nutzte.

Sie waren nicht eben erfolgreich, aber aus erstem Interesse wurde Hobby und daraus eben Leidenschaft. Reisen nach Italien waren die logische Folge, zusehen, abschauen, recherchieren und probieren. In Neapel, der Hauptstadt der Pizza, hat sich Sebastian Maletzke dann endgültig mit dem Pizza-Fieber infiziert. Er hat sich "Waldis mobile Pizza Ape" gebaut und ist mit dem häufigen - zunächst nebenberuflichen - Backen auf Festen und für Kunden den perfekten Zutaten und damit dem Gelingen des optimalen italienischen Pizzateigs ziemlich nahegekommen.

"Waldis Pizza Kanal" wurde auf Youtube sehr erfolgreich

Beinahe logische Folge in der heutigen Zeit: die Installation eines Youtube-Kanals. Doch der rasche, fast überwältigende Erfolg mit mehr als 80.000 Abonnenten und Millionen von Klicks lässt sich nicht planen. Aber er kam - und damit immer mehr Anfragen nach den richtigen Grundprodukten, nach den entsprechenden Gerätschaften, nach Rezepten. Und damit letztendlich die Idee, ein Kochbuch darüber zu schreiben. Jessica Kiessling, Sebastians Partnerin, für Marketing und Buchhaltung bei Waldis Pizza zuständig, stellte sich auf ein langes Klinkenputzen bei relevanten Verlagen ein.

Doch auch hier, ganz im Gegenteil: „Wir haben vom Verlag sofort - Anfang des Jahres - eine positive Rückmeldung bekommen und schon einen Monat später waren wir voll im Zugzwang“, berichtet Jessica Kiessling, „der Titel musste festgelegt und vier Monate später das Konzept mit allem Drum und Dran geliefert werden.“ Sebastian kümmerte sich um die Rezepte und Jessica hatte alle Hände voll zu tun, um die Texte zu schreiben. Dann rückte die Foodfotografin Maria Panzer an, drei Tage lang wurde produziert und fotografiert und schon im September ging es in die heiße Korrekturphase, um noch in das für den Buchhandel so wichtige Weihnachtsgeschäft zu kommen. Die „Eile“ sieht man dem Buch allerdings nicht an: Es ist ein sehr gelungenes Grundlagen-Werk, eine regelrechte „Pizza-Bibel“, die ihrem Untertitel „Dein Weg zur perfekten Pizza“ voll gerecht wird.

Die Rezepte gehen über übliche Pizzen hinaus

Sebastians Leidenschaft, die er stilecht „amore mio“ nennt, kann man auf jeder einzelnen Seite erkennen: von der Geschichte der Pizza über die Grund- und Hauptzutaten, das Grundwissen bis hin zu Teigen und Saucen wird alles verständlich und für jeden nachvollziehbar erklärt. Und auch die Rezepte selbst sind alles andere als von der Stange. Es gibt natürlich die Klassiker wie „Marinara“, „Margherita“ oder „Quattro Stagioni“, aber auch an persönlichen Lieblingspizzen wie „Waldis Speciale“ oder „Sicilia“ mit Scamorza und Nduja (eine pikante Wurst) kann man sich versuchen. Pizza Bianca (mit Crème fraîche statt Sugo) oder Spezialrezepte anderer Pizzalioli sind genauso vertreten wie Pizza-Rezepte als Vorspeisen oder komplett in süß als Dessert.

Es ist übersichtlich gestaltet, perfekt fotografiert und Schritt für Schritt auch für Anfänger (mit vielen kleinen Tipps) nachzukochen, oder besser, nachzubacken. „Mein Ziel ist, zu zeigen, dass es auch zu Hause möglich ist, eine fantastische Pizza selbst zu backen“, sagt Sebastian Maletzke. Die beste Grundlage dazu hat er mit diesem Kochbuch geschaffen. Es ist für 22 Euro ab sofort überall im Buchhandel zu bekommen.