Nördlingen

vor 19 Min.

Nördlinger zeigen großes Engagement für Opfer des Ukraine-Kriegs

Viele Menschen kamen zum Friedensgebet am Freitag und beteten, dass der Krieg in der Ukraine bald vorbei ist. Pfarrer Philipp Beyhl hielt die Andacht. Die Säulen der Lirche waren noch blau und gelb angestrahlt.

Plus In Sankt Georg beten die Christen für den Frieden. Den Oberbürgermeister erreichen viele Hilfsangebote. Ein Unternehmen spendet mehr als zehn Tonnen Material.

Von Martina Bachmann

Entsetzt blicken viele Rieser in diesen Tagen auf den Krieg in der Ukraine. Viele Menschen haben Mitleid mit den Opfern der Kampfhandlungen, insbesondere mit den Kindern. Sie wollen irgendetwas tun – und melden sich unter anderem bei Oberbürgermeister David Wittner. Der will handeln.

