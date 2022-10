Den Fingerhut hat Gabi Uhl beim Rätsel unserer Zeitung leicht erraten. Was sie mit dem Geld macht, weiß sie noch nicht genau. Aber sie hat schon eine Idee.

Eigentlich mache sie ja nicht so oft bei Gewinnspielen mit, sagt Gabi Uhl. Doch an diesem Mittwochmorgen dachte sie sich: "Jetzt bin ich schon so früh auf und probiere ich es einfach mal." Als sie zunächst dann am Nachmittag angerufen wurde, dass sie gewonnen hat, habe sie sich schon gefragt: "Stimmt das? Man kriegt ja immer etwas mit von solchen falschen Anrufen", meint die 62-Jährige. Doch sie hat tatsächlich beim Bilderrätsel dieser Zeitung gewonnen.

Das gesuchte Wort herauszufinden – den Fingerhut – sei nicht schwer gewesen, das Rätsel sei ja meist recht leicht. In den vergangenen Jahren hat sie nur unregelmäßig beim Rätsel mitgemacht und nie gewonnen – bis jetzt. Es ist sogar ihr erster Gewinn überhaupt.

Nördlingerin gewinnt 1000 Euro beim Bilderrätsel

Vor 40 Jahren kam Uhl aus Wemding nach Nördlingen und ist seitdem treue Leserin der Rieser Nachrichten. Sie beginnt mit dem Lokalteil und liest dann erst den Mantelteil – sofern sie noch Zeit dafür hat. Denn Gabi Uhl arbeitet in der Bäckerei Weißgerber und muss morgens früh aus dem Haus. Früher musste sie manchmal schon um halb vier aufstehen. Und da freute sie sich, wenn sie schon ihre Zeitung bekommen hat: "Wir haben einen tollen Austräger." Schon früher habe das gut geklappt, sie habe Glück und liege wohl günstig auf der Route. Doch auch heute, wenn sie gegen dreiviertel sechs in die Arbeit fahre, habe sie die Zeitung schon gelesen. Die liest sie am liebsten auf Papier und hat sie gern in der Hand: "Das gehört einfach zum Ritual."

Gewinn nimmt sie vielleicht für den Urlaub oder die Enkelkinder

Ganz sicher ist sich die 62-Jährige noch nicht, was sie mit dem Geld machen möchte: "Vielleicht für den nächsten Urlaub, es ist schon schön, wenn man ein bisschen einen Puffer hat. Und Weihnachten steht auch vor der Tür, vielleicht gibt es auch Geschenke für die Enkelkinder." Und ihr Mann, der neben ihr sitzt, wirft lachend ein: "Oder für mich." Vier Enkelkinder haben sie, Mädchen im Alter zwischen eins und zehn Jahren.

Jetzt aber freut sie sich erst einmal über ihren Gewinn und stellt sich darauf ein, dass vielleicht der ein oder die andere was sagen wird: "Mich kennen ja viele aus der Bäckerei."