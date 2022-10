Nördlingerinnen verteilen kostenlosen Mini-Taschenbecher

Plus Mit kleinen Dosen wollen zwei Frauen aus Nördlingen die Straßen von Zigarettenkippen befreien – und auf die Gefahren durch die kleinen Stummel hinweisen.

"Nicht schimpfen, sondern tun!" So beschreiben Erika Wüst und Maria Höpfner ihr Engagement gegen den Müll auf Nördlingens Straßen. Besonders die Zigarettenkippen sollten nicht einfach weggeworfen werden. Ihnen gehe es nicht darum, Rauchern ihre Sucht zu verbieten, es geht ihnen um Aufklärung. Denn manche Leute, sagt Erika Wüst, würden die Überreste ihres Tabakkonsums extra in den Gully werfen, damit sie aufgeräumt seien. Doch von dort gelangen die Schadstoffe des Filters schnell ins Grundwasser: Laut Wüst reicht eine einzige Kippe, um vierzig Liter zu verunreinigen.